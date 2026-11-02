Tragedia en Río de Janeiro: un argentino murió al intentar aterrizar con un ala delta

Un accidente de ala delta ocurrido este lunes en Río de Janeiro provocó la muerte de Adrián Guillermo Arismendi, turista argentino de 26 años originario de Puerto Deseado (Santa Cruz), y de Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, instructor de vuelo brasileño de 45 años.

El trágico suceso ocurrió durante la mañana de este lunes en la playa de São Conrado, punto habitual de aterrizaje para el realizamiento de esta actividad en la zona. Las víctimas despegaron desde la rampa de Pedra Bonita, en el Parque Nacional da Tijuca. Durante la fase de aproximación a la costa, el ala delta presentó dificultades operativas.

Testigos indicaron que la estructura descendió por debajo del ángulo de trayectoria habitual y terminó impactando contra el muro de contención que separa el paseo marítimo de la franja de arena. Según relatos, el equipo realizó una curva a baja altura antes de la colisión. Los servicios de emergencia del Cuerpo de Bomberos recibieron la alerta cerca del mediodía.

Las unidades de rescate trasladaron a los dos hombres en helicóptero hacia el Hospital Municipal Miguel Couto. Ambos ingresaron con paro cardiorrespiratorio y los profesionales médicos confirmaron posteriormente los fallecimientos.

A raíz del accidente, las autoridades locales suspendieron temporalmente las operaciones de vuelo libre en el sector de São Conrado. El instructor contaba con diez años de trayectoria como piloto en la institución y ejercía la instrucción desde hacía un año, tras completar las acreditaciones requeridas.