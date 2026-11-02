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Karl Bushby finaliza su travesía a pie de 50.000 km desde Chile tras 28 años de aventura

El aventurero británico Karl Bushby completó su travesía de 50.000 km desde Chile, recorriendo el continente americano y cruzando el estrecho de Bering en su camino de regreso a Gran Bretaña.

02/11/2026 | 17:01Redacción Cadena 3

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El aventurero británico Karl Bushby.

FOTO: El aventurero británico Karl Bushby.

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Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- El aventurero británico Karl Bushby culminó este lunes un extraordinario recorrido a pie que abarcó 50.000 kilómetros, marcando su regreso a casa en Gran Bretaña después de haber partido hace 28 años desde Chile.

Bushby, un exparacaidista que comenzó su odisea en 1998, estableció dos reglas fundamentales para su travesía: no utilizar ningún medio de transporte y no regresar hasta haber completado su desafío, según informaron medios como DW y BBC News, además de Noticias Argentinas.

"No hice esto solo. Había un gran equipo, el equipo más grande: la Tierra. Eso es lo que hizo falta para que pudiera regresar", expresó Bushby ante unas 500 personas que se reunieron en el centro de Hull, al noreste de Inglaterra, al finalizar su aventura.

Su ruta hacia la ciudad natal lo llevó a recorrer el continente americano de costa a costa, cruzar el estrecho de Bering desde Alaska hacia Rusia y atravesar partes de Asia central y Europa, enfrentando selvas, montañas, desiertos y un mar helado.

El exparacaidista británico, de 57 años, que transportaba sus pertenencias en un carro metálico, confesó a la BBC que se sentía "absolutamente abrumado" por la cálida recepción que recibió.

Bushby comentó que la decisión de emprender su caminata surgió tras la ruptura de su matrimonio, cuando su esposa regresó a Irlanda del Norte con su hijo.

Lectura rápida

¿Quién es Karl Bushby?
Un aventurero británico que realizó un recorrido a pie de 50.000 km desde Chile a Gran Bretaña.

¿Cuánto tiempo duró su viaje?
Su travesía se extendió por 28 años, desde 1998 hasta 2026.

¿Qué reglas se impuso?
Bushby decidió no utilizar ningún medio de transporte y no regresar hasta completar su desafío.

¿Qué reconocimientos recibió?
Fue recibido por una multitud en Hull, incluyendo a su madre y al director Werner Herzog, quien planea hacer un documental sobre él.

¿Cuál fue el momento crucial de su viaje?
Cruzó el estrecho de Bering en 2006, describiéndolo como el punto clave de toda su travesía.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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