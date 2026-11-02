Karl Bushby finaliza su travesía a pie de 50.000 km desde Chile tras 28 años de aventura

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- El aventurero británico Karl Bushby culminó este lunes un extraordinario recorrido a pie que abarcó 50.000 kilómetros, marcando su regreso a casa en Gran Bretaña después de haber partido hace 28 años desde Chile.

Bushby, un exparacaidista que comenzó su odisea en 1998, estableció dos reglas fundamentales para su travesía: no utilizar ningún medio de transporte y no regresar hasta haber completado su desafío, según informaron medios como DW y BBC News, además de Noticias Argentinas.

"No hice esto solo. Había un gran equipo, el equipo más grande: la Tierra. Eso es lo que hizo falta para que pudiera regresar", expresó Bushby ante unas 500 personas que se reunieron en el centro de Hull, al noreste de Inglaterra, al finalizar su aventura.

Su ruta hacia la ciudad natal lo llevó a recorrer el continente americano de costa a costa, cruzar el estrecho de Bering desde Alaska hacia Rusia y atravesar partes de Asia central y Europa, enfrentando selvas, montañas, desiertos y un mar helado.

El exparacaidista británico, de 57 años, que transportaba sus pertenencias en un carro metálico, confesó a la BBC que se sentía "absolutamente abrumado" por la cálida recepción que recibió.

Bushby comentó que la decisión de emprender su caminata surgió tras la ruptura de su matrimonio, cuando su esposa regresó a Irlanda del Norte con su hijo.