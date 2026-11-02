Estados Unidos lleva a cabo un ataque en la isla de Qeshm, según informes de medios locales

FOTO: Estrecho de Ormuz, cerca de Khasab, en el norte de Omán.

Buenos Aires, 2 noviembre (NA) -- Estados Unidos ejecutó este lunes un ataque sobre la isla iraní de Qeshm, ubicada en las cercanías del estratégico estrecho de Ormuz, según un informe del Wall Street Journal que cita a funcionarios de la administración estadounidense.

Este ataque se suma a una serie de operaciones limitadas que Washington ha llevado a cabo en secreto contra Irán en las últimas semanas, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump había mencionado la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático en la región.

La agencia de noticias oficial iraní, IRNA, confirmó en parte el ataque al señalar que se escucharon cinco explosiones en la isla, lo que coincide con la información proporcionada por el medio estadounidense.

Habitantes de la zona reportaron haber visto dos aviones que podrían haber estado involucrados en el ataque, lo que coincide con el momento en que se producirían las explosiones en la isla, en el contexto de las operaciones militares de Estados Unidos en la región.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han ofrecido detalles adicionales sobre el ataque, por lo que se desconoce si hubo víctimas o daños materiales como resultado de las explosiones. (Con información de Xinhua)