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Estados Unidos lleva a cabo un ataque en la isla de Qeshm, según informes de medios locales

Un ataque aéreo de Estados Unidos se realizó en la isla Qeshm, mientras Trump habla de un posible acuerdo diplomático. Las tensiones en la región aumentan tras el incidente.

02/11/2026 | 23:49Redacción Cadena 3

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Estrecho de Ormuz, cerca de Khasab, en el norte de Omán.

FOTO: Estrecho de Ormuz, cerca de Khasab, en el norte de Omán.

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Buenos Aires, 2 noviembre (NA) -- Estados Unidos ejecutó este lunes un ataque sobre la isla iraní de Qeshm, ubicada en las cercanías del estratégico estrecho de Ormuz, según un informe del Wall Street Journal que cita a funcionarios de la administración estadounidense.

Este ataque se suma a una serie de operaciones limitadas que Washington ha llevado a cabo en secreto contra Irán en las últimas semanas, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump había mencionado la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático en la región.

La agencia de noticias oficial iraní, IRNA, confirmó en parte el ataque al señalar que se escucharon cinco explosiones en la isla, lo que coincide con la información proporcionada por el medio estadounidense.

Habitantes de la zona reportaron haber visto dos aviones que podrían haber estado involucrados en el ataque, lo que coincide con el momento en que se producirían las explosiones en la isla, en el contexto de las operaciones militares de Estados Unidos en la región.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han ofrecido detalles adicionales sobre el ataque, por lo que se desconoce si hubo víctimas o daños materiales como resultado de las explosiones. (Con información de Xinhua)

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Qeshm?
Estados Unidos llevó a cabo un ataque en la isla iraní de Qeshm, generando tensión en la región.

¿Quién reportó el ataque?
El ataque fue informado por el Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses.

¿Cuándo se realizó el ataque?
El ataque ocurrió el lunes 2 de noviembre de 2026.

¿Dónde se encuentra la isla de Qeshm?
La isla de Qeshm está situada cerca del estrecho de Ormuz, en Irán.

¿Qué dijo Irán sobre el ataque?
La agencia IRNA informó sobre cinco explosiones, pero no se han confirmado víctimas o daños.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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