Trump cerró campaña en el 'Reflecting Pool' de Washington: "Si salen a votar, ganaremos"

Por Hernán Funes

Estados Unidos se prepara para una nueva jornada electoral decisiva. Este martes 3 de noviembre se realizarán las elecciones de medio término (midterms), en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, en una votación que determinará qué fuerza política tendrá el control del Congreso durante los últimos dos años de la presidencia de Donald Trump.

En la antesala de los comicios, el mandatario eligió un escenario particular para su última aparición pública: el Reflecting Pool, el emblemático espejo de agua ubicado frente al Lincoln Memorial, en Washington. Hasta allí llegó para pronunciar un discurso en el que combinó referencias a las obras de renovación del lugar con un llamado a respaldar a los candidatos republicanos.

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La elección del escenario no pasó inadvertida. El estanque fue objeto de un proyecto de renovación impulsado por Trump, que tuvo dificultades durante su ejecución. Los trabajos incluyeron la colocación de un revestimiento azul, pero posteriormente aparecieron problemas con algas y desprendimientos del material. Durante su intervención, el presidente destacó la remodelación y anunció la reapertura oficial del espacio, al que dedicó buena parte de su discurso.

En materia electoral, Trump retomó sus habituales cuestionamientos a los demócratas, a quienes calificó de radicales, y pidió a los votantes que acompañen a los candidatos republicanos. También defendió los resultados de su administración, destacó sus políticas económicas y de seguridad fronteriza y reivindicó lo que considera logros de su gestión.

La intervención funcionó como su último mensaje público antes de una elección que representa una prueba política para la Casa Blanca. El presidente también tenía previsto participar en nueve encuentros telefónicos de campaña para respaldar a postulantes republicanos en distintos estados.

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Del otro lado, los demócratas buscan aprovechar el descontento de sectores del electorado por el costo de vida y las dificultades económicas para recuperar terreno en el Congreso. El resultado tendrá consecuencias directas sobre la capacidad de Trump para impulsar su agenda legislativa durante la segunda mitad de su mandato.

La participación anticipada es otro de los datos destacados de esta elección. Más de 54 millones de estadounidenses ya emitieron su voto antes de la jornada electoral, según los registros recopilados por el Election Lab de la Universidad de Florida. La cifra supera los aproximadamente 45,9 millones de votos anticipados registrados en las elecciones legislativas de 2022.

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Los datos disponibles muestran una participación importante de votantes registrados como demócratas, aunque también de republicanos e independientes. Sin embargo, la afiliación partidaria no permite establecer por quién votó cada ciudadano ni anticipar por sí sola el resultado final.

La disputa central estará puesta en la Cámara de Representantes y el Senado. Los republicanos buscan conservar el control de ambas cámaras, mientras que los demócratas intentan modificar el equilibrio de poder y conseguir mayor capacidad para condicionar las decisiones del gobierno.