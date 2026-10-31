Trump, ante la prueba del bolsillo: qué se juega en las urnas y qué puede cambiar para Argentina

Por Hernán Funes

Donald Trump no estará en las boletas del martes 3 de noviembre, pero su gobierno será uno de los principales protagonistas del veredicto electoral. Las elecciones de medio término pondrán a prueba el respaldo a su gestión y definirán cuánto margen tendrá para impulsar su agenda durante la segunda mitad del mandato. También dejarán señales sobre el futuro del movimiento que lo llevó nuevamente a la Casa Blanca.

En Washington, la campaña está atravesada por el costo de vida, el desgaste entre sectores que habían acompañado al presidente y el temor de trabajadores latinoamericanos frente a las políticas migratorias. En ese escenario se cruzan tres dimensiones: la capacidad de gobernar, la disputa por el liderazgo republicano y las consecuencias para socios como Argentina.

El martes se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado, además de elegirse gobernadores en 36 estados. Trump seguirá en la presidencia, pero la composición del Congreso puede facilitar su programa o imponerle mayores negociaciones. Una oposición con control de alguna de las cámaras también tendría más herramientas para fiscalizar al Ejecutivo.

El bolsillo concentra el riesgo político más inmediato. Los principales medios estadounidenses ponen el foco en los precios y en el deterioro del respaldo entre hombres jóvenes, un segmento importante para el regreso de Trump al poder. Esa combinación puede resultar especialmente incómoda para un oficialismo que necesita sostener la confianza de sus propios votantes.

La cuestión electoral excede el indicador de inflación: se juega en la percepción sobre cuánto alcanza el ingreso y qué posibilidades existen de mejorar. Si quienes respaldaron al presidente por sus expectativas económicas consideran que esas promesas siguen pendientes, los candidatos republicanos pueden recibir el costo del desencanto.

Sin embargo, perder adhesiones no equivale automáticamente a sumar votos para los demócratas. Parte de ese malestar puede expresarse como abstención. En una elección de participación voluntaria, la capacidad de movilizar a los simpatizantes y retener a los desencantados puede ser tan decisiva como convencer a nuevos electores.

Ese resultado también tendrá una lectura hacia 2028. Habrá que observar los movimientos del vicepresidente JD Vance ante un eventual retroceso oficialista. Para una figura con proyección presidencial, el desafío sería preservar el vínculo con la base de Trump y, al mismo tiempo, construir respuestas frente a los reclamos que puedan emerger de las urnas. La elección medirá así la fortaleza del liderazgo actual y condicionará la discusión sobre su sucesión.

La política migratoria incorpora otra tensión. En las conversaciones con trabajadores latinoamericanos de bares, hoteles, servicios de reparto y transporte por aplicaciones aparece un fuerte temor a los controles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso entre personas que manifiestan contar con documentación.

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Ese temor refleja un clima de incertidumbre, aunque las situaciones migratorias son diversas y un control no implica necesariamente una deportación. Tampoco todos los inmigrantes pueden votar: en las elecciones federales, ese derecho está reservado a ciudadanos estadounidenses que cumplan los requisitos. La distinción importa para comprender cómo una política puede afectar a una comunidad más amplia que su electorado.

El voto por correo de León XIV, Robert Francis Prevost, confirmado por el Vaticano, añadió una singularidad a estos comicios. Su participación no revela una preferencia partidaria: la Santa Sede informó que ejerció su derecho como ciudadano estadounidense, sin comunicar a quién apoyó.

Para Argentina, el interrogante pasa por el margen de acción que conservará uno de sus principales aliados externos. El miércoles está previsto en Washington un encuentro con empresarios e inversores vinculado con infraestructura para minería, petróleo y gas, con participación del embajador argentino, Alec Oxenford. La agenda se suma a las referencias recientes del embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, a esos proyectos.

La continuidad de esa agenda constituye una señal de interés bilateral. Pero un encuentro de negocios no garantiza por sí mismo desembolsos ni permite dar por asegurado el alcance de un eventual respaldo financiero. Conviene distinguir entre afinidad política, proyectos de inversión y recursos efectivamente comprometidos.

Washington mantiene su rutina, con espectáculos deportivos y actividad cotidiana a pocos días de votar. Esa normalidad convive con una elección de consecuencias profundas: el martes comenzará a definirse con qué respaldo legislativo gobernará Trump y qué reclamos deberá atender su partido. Para Buenos Aires, la atención estará puesta en cuánto de esa relación política puede traducirse en decisiones concretas.

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