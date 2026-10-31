Trump se juega "el principio del fin" pero un ex FMI dice: "El apoyo a Milei va a seguir"

Por Hernán Funes

Donald Trump se juega mucho más que una elección legislativa. Para Alejandro Werner, el resultado del próximo martes puede definir la continuidad del movimiento que transformó al Partido Republicano y abrir una etapa de mayores restricciones para el principal aliado internacional de Javier Milei.

En una entrevista con Cadena 3 en la Universidad de Georgetown, en Washington, el economista argentino-mexicano distinguió dos planos: cree que el respaldo político de Trump al presidente argentino continuará, pero advirtió que una derrota electoral podría dificultar nuevas operaciones de asistencia financiera.

Werner, quien dirigió el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional entre 2013 y 2021 y actualmente es profesor de Georgetown, también analizó el peso del costo de vida en las elecciones estadounidenses y el carácter excepcional del respaldo de Washington a la Argentina.

—¿Qué se juega realmente Donald Trump el próximo martes?

—Se juega mucho. Si uno vuelve a 2015 y 2016, cuando Donald Trump irrumpe en la escena política, toma el control del Partido Republicano y llega a su primera presidencia, ve que el partido se ha reformado a su imagen y semejanza. Es muy diferente del que veíamos antes.

Dado lo que dicen las encuestas, alguna gente está viendo esta elección como el inicio de la caída de esa visión de lo que debe ser Estados Unidos que está asociada a Donald Trump y que el Partido Republicano ha adoptado.

—¿Es una elección legislativa más o puede marcar el principio del fin de Donald Trump? ¿Es exagerado plantearlo?

—No, ese es el tema. Trump termina en dos años como presidente y no puede ser reelecto, pero su movimiento, de ser exitoso en esta elección intermedia, puede continuar una vez que él ya no esté en la presidencia.

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Si les va mal, muy probablemente el Partido Republicano busque reconstituirse bajo otro conjunto de ideas y de políticas públicas. De ahí la importancia de esta elección.

—¿Por qué se habla tanto del costo de vida? ¿La inflación es un problema para la sociedad estadounidense?

—Viendo las cosas desde la Argentina, una inflación de 3,5% o cercana al 4% anual podría parecer que no debería ser un problema. Pero Estados Unidos tiene un objetivo de inflación del 2% y, durante muchos años después de la crisis financiera global, estuvo por debajo de ese nivel.

Aquí hay dos temas. Uno es que la inflación no ha vuelto al 2% desde hace cinco o seis años. El segundo es que, después de haber tenido una inflación del 8% o del 9%, los precios de muchos productos permanecieron muy altos y muchos salarios no acompañaron esos aumentos. Aunque la inflación baje, eso genera un problema importante de costo de vida.

También están las tasas de interés. Las de largo plazo han subido de manera importante: el bono del Tesoro estadounidense a diez años está rondando el 5% y las tasas de las hipotecas a treinta años están cerca del 7%, cuando seis años atrás estaban en el 2,5%. Entonces, la posibilidad de comprar una casa se ha pospuesto para los jóvenes.

A eso se suma la incertidumbre asociada a la inteligencia artificial y a cómo va a impactar en los trabajos, sobre todo en los de los jóvenes.

—¿Y qué peso tiene el precio de la nafta, del que tanto se habla?

—Al problema de los precios que quedaron muy altos se suma el incremento de la gasolina, que se ha profundizado en los últimos seis meses por el aumento del petróleo asociado al conflicto de Medio Oriente.

Todas esas cosas generan lo que aquí llaman affordability: la capacidad de afrontar el costo de vida. Es un tema muy importante para esta elección.

—Javier Milei construyó una relación muy estrecha con Donald Trump. ¿Cómo puede impactar esta elección en ese vínculo y en el apoyo económico y político a la Argentina?

—Creo que el apoyo político de Trump a Milei va a seguir. Desde el punto de vista de la política exterior, el presidente de Estados Unidos tiene mucha independencia respecto de lo que pase en el Congreso. Creo que Trump va a seguir apoyando a los partidos de centroderecha en el mundo y, obviamente, en América Latina.

—¿Eso significa que, pase lo que pase, nada cambia?

—El apoyo va a seguir. Ahora, si uno piensa en una situación hipotética parecida a la de la elección legislativa de hace un año en la Argentina, cuando los mercados tuvieron un comportamiento muy desordenado y el apoyo de Estados Unidos ayudó a restablecer el orden en los mercados financieros argentinos, la situación puede ser diferente.

Una operación de ese tipo, en un contexto en el que el presidente haya perdido la Cámara de Representantes y el Senado, podría tener una probabilidad menor que hace un año.

—¿Cómo interpreta ese respaldo financiero extraordinario del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina en 2025?

—Es atípico. La última vez que vimos a Estados Unidos hacer algo así para un país latinoamericano fue durante la crisis de México de 1994. Y México tiene una relación comercial muy intensa con Estados Unidos, además de un tema migratorio muy importante.

Esto mostró que Estados Unidos está dispuesto a hacer por sus aliados políticos algo que en los últimos treinta años no había estado dispuesto a hacer. La cercanía de Javier Milei con Trump logró que eso se materializara en este apoyo.

También es una señal para otros gobiernos de centroderecha de la región: Estados Unidos exige, pero también moviliza ayuda, como no lo había hecho antes, para aquellos gobiernos de ideologías similares.

—¿Podría un Congreso más adverso a Trump condicionar esa asistencia? Le pregunto también por las declaraciones del embajador Peter Lamelas sobre US$20.000 millones disponibles para 2027, año de elecciones presidenciales en la Argentina.

—No he visto ese anuncio. Si se refiere a inversiones del sector privado, ni el embajador Lamelas ni el gobierno de Estados Unidos pueden forzar al sector privado a invertir. Sería más un pronóstico que un anuncio.

Si es apoyo oficial, el Congreso puede bloquear algunas de esas cosas, pero tiene que aprobar legislación para hacerlo. Probablemente ningún congresista vaya a utilizar capital político para impulsar una iniciativa legal destinada a frenar este tipo de acciones del gobierno respecto de la Argentina.

Lo más probable es que haya presión sobre funcionarios del gobierno de Trump para que declaren en el Congreso de manera recurrente; una presión política importante para incomodar este tipo de acciones y que eso disuada a algunos funcionarios de llevarlas adelante.

Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos puede ejercer más presión sobre el FMI para que actúe de una manera u otra. Pero, con un Congreso opositor, la voluntad de Trump de apoyar a la Argentina, que va a estar ahí, enfrentará mayores restricciones que las que tuvo el año pasado.