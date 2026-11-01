Rescataron a una mujer que sufrió una fractura en el Cerro Champaquí

FOTO: El rescate se produjo en la mañana del sábado.

Personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), Bomberos Voluntarios y ETAC llevaron adelante un operativo de rescate en la mañana de este sábado en una zona agreste del Cerro Champaquí.

El procedimiento se inició tras tomar conocimiento de que una mujer había sufrido una fractura en su tobillo derecho, lo que le impedía continuar caminando.

Al llegar al lugar, los rescatistas lograron establecer contacto con la mujer, quien se encontraba acompañada por su marido. De inmediato, le brindaron asistencia primaria, procedieron a inmovilizar la extremidad lesionada y realizaron su traslado mediante una camilla hasta el camino de Tres Árboles, según detallaron fuentes policiales.

En ese sector fue recibida por el servicio médico, que dispuso su traslado al Hospital Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita.

Del operativo participaron un total de 28 rescatistas, quienes trabajaron de manera coordinada para concretar el rescate.