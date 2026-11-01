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Dramático rescate de un hombre que quedó atrapado por la crecida del río Suquía en Córdoba

Fue debajo del puente Antártida. El hombre, de 44 años y en situación de calle, estaba rodeado por el avance del agua y no podía salir por sus propios medios, en medio de la fuerte tormenta.

01/11/2026 | 09:45Redacción Cadena 3

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El rescate se produjo en el Suquía.

FOTO: El rescate se produjo en el Suquía.

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Un hombre de 44 años fue rescatado este sábado por la tarde luego de quedar atrapado por la creciente del río Suquía debajo del puente Antártida, en la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió alrededor de las 18.45, cuando personal policial recibió una alerta de la central de comunicaciones y fue comisionado al sector.

Al llegar, los efectivos encontraron al hombre, que se encuentra en situación de calle, debajo de la estructura y rodeado por el aumento del caudal de agua. La corriente le impedía salir del lugar por sus propios medios.

Ante el riesgo que representaba la situación, los uniformados iniciaron las tareas de rescate y lograron ponerlo a salvo.

El operativo permitió retirar al hombre del sector antes de que la creciente complicara aún más su situación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre fue rescatado tras quedar atrapado por la creciente del río Suquía.

¿Quién realizó el rescate? El rescate fue llevado a cabo por personal policial.

¿Cuándo sucedió el incidente? El episodio ocurrió el sábado a las 18.45.

¿Dónde tuvo lugar el rescate? El rescate se realizó debajo del puente Antártida, en la ciudad de Córdoba.

¿Cómo se llevó a cabo el rescate? Los uniformados iniciaron tareas de rescate para poner a salvo al hombre atrapado.

¿Por qué fue necesario el rescate? La creciente del río Suquía y la corriente impedían que el hombre saliera por sus propios medios.

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