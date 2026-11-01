Dramático rescate de un hombre que quedó atrapado por la crecida del río Suquía en Córdoba

FOTO: El rescate se produjo en el Suquía.

Un hombre de 44 años fue rescatado este sábado por la tarde luego de quedar atrapado por la creciente del río Suquía debajo del puente Antártida, en la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió alrededor de las 18.45, cuando personal policial recibió una alerta de la central de comunicaciones y fue comisionado al sector.

Al llegar, los efectivos encontraron al hombre, que se encuentra en situación de calle, debajo de la estructura y rodeado por el aumento del caudal de agua. La corriente le impedía salir del lugar por sus propios medios.

Ante el riesgo que representaba la situación, los uniformados iniciaron las tareas de rescate y lograron ponerlo a salvo.

El operativo permitió retirar al hombre del sector antes de que la creciente complicara aún más su situación.