FOTO: Pronóstico de tiempo en Buenos Aires: lluvias al inicio y temperaturas de hasta 26 grados

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- La semana comienza con lluvias en la Capital Federal y sus alrededores, pero se prevé que con el transcurso de los días las temperaturas irán en aumento, según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Después de las precipitaciones, se anticipa un ascenso térmico que podría llevar las temperaturas a rozar o superar los 25 grados, lo que significa que se avecinan jornadas calurosas.

Durante estos días, el cielo permanecerá mayormente nublado y el sol solo aparecerá en contadas ocasiones.

Por otra parte, la influencia del fenómeno del "Niño" podría generar inestabilidad climática, aunque hasta la mitad de la semana no se prevén nuevas lluvias.

Así, se presentan jornadas propicias para disfrutar de actividades al aire libre.

Para el domingo, se pronostican tormentas aisladas y luego fuertes, junto con vientos del norte que rotarán al noreste. La temperatura oscilará entre los 17 y los 23 grados.

El lunes, el pronóstico indica un cielo de parcial a mayormente nublado, con vientos del sur que cambiarán al noreste. Se espera que las temperaturas varíen entre los 15 y los 26 grados, lo que lo convierte en el día más caluroso de la semana.

El martes se prevé cielo nublado y lluvias aisladas por la tarde y noche, con vientos del este y temperaturas entre 13 y 22 grados.

Para el miércoles, el cielo se presentará mayor a parcialmente nublado, con vientos del sur que rotarán al sudoeste. Las temperaturas mínimas estarán en 14 grados y las máximas en 24.

El jueves se anticipa un cielo algo nublado, con vientos del oeste y temperaturas que oscilarán entre 12 y 25 grados.

El viernes, se espera cielo entre algo y parcialmente nublado, con vientos del sudeste cambiando al sur, y temperaturas que variarán entre 14 y 25 grados.

Finalmente, el sábado se prevé cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste rotando al sur, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 23, lo que lo convierte en el día más fresco de la semana.