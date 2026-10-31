Colapinto habló tras la qualy y apuesta a la largada: "Vamos a intentar entrar en los puntos"

Franco Colapinto no ocultó su disconformidad después de la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1. Aunque finalmente largará desde el 11° puesto por la sanción a Liam Lawson, el piloto argentino consideró que Alpine tenía potencial para conseguir un resultado mejor en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“No estoy muy contento con el resultado de hoy, porque pensé que había más rendimiento disponible y una posibilidad de llegar a la Q3”, reconoció el corredor de 23 años en declaraciones difundidas por la escudería francesa.

Colapinto había terminado 12° en la Q2, pero avanzó una posición luego de que la FIA sancionara al piloto de Racing Bulls por una infracción técnica. De esta manera, comenzará la carrera del domingo a las 17 (hora argentina), con Pierre Gasly, su compañero de equipo, en el noveno lugar.

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Las dificultades de Colapinto en la clasificación

En diálogo con ESPN, el argentino explicó cuáles fueron los problemas que encontró durante la tanda clasificatoria y señaló que perdió rendimiento en el tramo final del circuito.

“Me costó un poco más la qualy. Creo que me costó especialmente la última parte de la vuelta”, analizó.

Y detalló: “No tuve el ritmo desde la curva 10. Al principio iba bien, pero me empezó a costar un poquito más al final. Obviamente, faltó eso. Hay que trabajar para mañana de cara a la carrera”.

Más tarde, en declaraciones difundidas por Alpine, profundizó su autocrítica y explicó que no logró sentirse cómodo con el monoplaza ni aprovechar al máximo los neumáticos.

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“No me sentí del todo cómodo en el auto durante la clasificación y fue complicado sacar el máximo de los neumáticos durante toda la vuelta”, sostuvo.

El argentino había cedido su lugar a Gabriele Minì durante la primera práctica libre del viernes, en cumplimiento de la normativa que obliga a los equipos a darle oportunidades a pilotos novatos en determinados entrenamientos. Recién pudo subirse al Alpine en la segunda sesión, en la que terminó 16°.

En la última práctica libre del sábado había conseguido el 12° puesto, por delante de Gasly, pero no pudo trasladar ese rendimiento a la clasificación.

El mensaje del jefe de Alpine sobre la largada

Pese a la frustración por no haber ingresado a la Q3, Colapinto ya puso el foco en la carrera y en la posibilidad de avanzar posiciones desde el comienzo.

“Vamos a intentar entrar en los puntos e ir para adelante. Es la idea”, expresó.

En ese contexto, el jefe de Alpine, Steve Nielsen, se mostró entusiasmado con las posibilidades de ganar lugares durante la largada. El directivo puso especial atención en la oportunidad que representa para el equipo el comienzo de la competencia en el circuito mexicano.

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La expectativa está puesta en aprovechar el largo recorrido hasta la primera curva y las alternativas que suelen presentarse en ese sector, aunque la FIA estableció una advertencia especial para evitar que los pilotos obtengan ventajas al salirse de los límites de la pista durante la primera vuelta y las relargadas.

Colapinto partirá desde el 11° lugar, con Gasly noveno y Nico Hülkenberg décimo. Por delante tendrá una oportunidad para acercarse a la zona de puntos en una carrera que se disputará a 71 vueltas.

La grilla de Alpine y el desafío del domingo

La sanción a Liam Lawson modificó el orden de salida y permitió que Colapinto avanzara del 12° al 11° puesto. El neozelandés, que había clasificado noveno, fue relegado al último lugar por una infracción técnica vinculada con la gestión de potencia eléctrica de su monoplaza.

La pole position quedó en manos de Lewis Hamilton, seguido por George Russell y Charles Leclerc. Max Verstappen comenzará quinto y Lando Norris, sexto.