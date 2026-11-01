FOTO: Argentina lidera el uso de IA en el aprendizaje: el 93% de los profesionales la incorpora

Buenos Aires, 1º noviembre (NA) -- La Inteligencia Artificial ha transformado diversos aspectos de la vida cotidiana y el ámbito laboral, alterando la forma en que las personas adquieren conocimientos y desarrollan nuevas competencias. En este contexto, Argentina se destaca como uno de los países donde más se emplea la IA para el aprendizaje.

El 93% de los profesionales argentinos encuestados ha incorporado herramientas de inteligencia artificial en su proceso de aprendizaje, con un 29% utilizándola semanalmente y un 22% de manera ocasional. Estos datos posicionan a Argentina junto a Polonia en la cima de la adopción de IA para el aprendizaje, mientras que países como Estados Unidos y Japón presentan los niveles más bajos, con un 85%, según el Informe del Progreso de Preply, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El estudio, que abarcó a más de 5.000 profesionales de nueve países, analizó cómo la tecnología transforma la experiencia de aprendizaje y qué implica alcanzar un progreso real en la era de la Inteligencia Artificial. Entre sus hallazgos, se identificó una desconexión entre la actividad de aprendizaje y la capacidad de aplicar esos conocimientos en situaciones reales.

El elevado uso de IA también se refleja en las áreas donde los argentinos buscan desarrollar nuevas habilidades. Las principales áreas de interés incluyen Data Science e IA (29%), idiomas extranjeros para el trabajo (24%), marketing y marketing digital (22%), finanzas y contabilidad (19%) y economía (15%).

Las motivaciones para aprender están ligadas al ámbito laboral. Un 36% de los encuestados sostiene que aprende para mejorar su desempeño en su rol actual, mientras que el 33% lo hace para mantenerse competitivo en el mercado laboral. Otros objetivos incluyen ascender a posiciones de mayor responsabilidad, emprender o desarrollar proyectos paralelos.

Además, el uso de IA presenta variaciones según el nivel profesional. A nivel global, el 47% de los líderes senior utiliza IA diariamente para aprender, en contraste con el 35% de los managers junior y middle managers, y el 31% de los empleados sin roles de gestión. Asimismo, los líderes senior tienen casi el doble de probabilidades de desear que la IA dirija su proceso de aprendizaje, alcanzando un 16%, frente a entre 8% y 10% en los otros grupos.

Más acceso al conocimiento, pero no necesariamente más progreso

La expansión de la tecnología ha multiplicado las oportunidades de acceso a información y herramientas de aprendizaje, pero contar con más recursos no garantiza un aprendizaje efectivo. Este fenómeno se describe como "The Progress Gap" (la brecha de progreso), refiriéndose a la discrepancia entre el avance que las personas sienten que logran y la confianza para aplicar esas habilidades en situaciones reales.

En Argentina, el 59% de los profesionales ha enfrentado dificultades para aplicar lo aprendido en la vida real, un porcentaje superior al 49% a nivel global, siendo el más alto entre los mercados analizados. A pesar de esto, el país reporta una alta satisfacción con el progreso, con un promedio de 8,3 sobre 10.

A nivel mundial, el 76% de los encuestados afirma dedicar más tiempo al aprendizaje que hace dos años, aunque el 52% reconoce que este mayor esfuerzo no siempre se traduce en mejores resultados.

El cambio en los hábitos de aprendizaje también representa un reto para las organizaciones. En Argentina, solo el 33% de los profesionales indica que su formación es financiada total o parcialmente por su empleador, en comparación con el 51% a nivel global. En paralelo, el 30% financia su formación por su cuenta y el 36% utiliza exclusivamente recursos gratuitos.

Esta situación muestra una particularidad: aunque Argentina está entre los países con mayor adopción de IA para el aprendizaje, también presenta el menor nivel de inversión empresarial en formación entre los mercados analizados.

El desafío radica no solo en acceder a más información o herramientas, sino en transformar ese conocimiento en habilidades aplicables en el entorno laboral. A nivel global, el 75% de los profesionales prefiere una experiencia de aprendizaje que combine IA con interacción humana para un progreso sostenible.

La Generación Z muestra diferencias respecto a otros grupos etarios. A pesar de alcanzar un 92% de adopción de IA, es la generación que reporta mayores dificultades para convertir el aprendizaje en progreso: el 71% siente que dedica mucho tiempo a aprender sin mejorar, en contraste con el 56% de la Generación X. Además, el 57% de la Generación Z ha tenido problemas para aplicar lo aprendido en la vida real, frente al 40% de la Generación X.

Así, el avance de la inteligencia artificial no solo amplía el acceso al conocimiento, sino que también redefine las expectativas sobre cómo y para qué aprender. En un contexto donde las herramientas para adquirir información son cada vez más accesibles, el reto consiste en lograr que ese conocimiento se traduzca en habilidades que se puedan sostener y aplicar en situaciones reales.