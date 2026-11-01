Las Toscas: 27 familias fueron evacuadas por la crecida del río Paraná

La situación hídrica en Las Toscas continúa bajo seguimiento por la crecida del río Paraná y el ingreso de agua al arroyo que atraviesa la localidad del norte santafesino. Hasta el 31 de octubre, 27 familias fueron evacuadas y otras 17 debieron realizar mudanzas preventivas ante el riesgo de que el agua ingrese a sus viviendas.

De acuerdo con el último informe de la Municipalidad, cuatro de las familias evacuadas permanecen alojadas en el centro dispuesto por el municipio, mientras que las restantes consiguieron otros lugares para trasladarse. En total, durante el período informado se realizaron 42 mudanzas y traslados.

El avance del agua también afecta distintos sectores de la localidad. La creciente del Paraná, que registró un importante aumento durante los últimos 15 días, provocó el ingreso de agua en todo el valle de inundación de la región y alcanzó el sector este de la zona urbana. La zona de costas, incluido el predio del Club Pato Cuá, permanece bajo agua. También se encuentran afectados la intersección de calle 20 y calle 53 y el camino de acceso al barrio San Isidro Este.

Por su parte, el arroyo Las Toscas comenzó a recibir agua el lunes 19 de octubre como consecuencia de la crecida del Paraná. Al 31 de octubre, el nivel registrado en el puente de calles 1 y 20 llegó a los 3,50 metros, con anegamientos e inundaciones en algunos sectores urbanos.

Asistencia y trabajos preventivos

En paralelo, el municipio informó que asistió a 60 familias con la entrega de tierra, bolsas de arena y tarimas para reforzar las defensas de sus viviendas y proteger muebles y electrodomésticos. También registró cerca de 200 asistencias sociales y mantiene controles sanitarios a través del hospital local, especialmente para quienes permanecen en el centro de evacuados.

Entre los trabajos realizados se encuentran la construcción y el refuerzo de más de 500 metros de defensas en distintos puntos del arroyo, la distribución de más de 400 bolsas de arena, 96 tarimas y 140 camiones de tierra.

Además, se intervino en más de diez entubados, se realizaron tareas sobre 1.500 metros de cunetas y se limpiaron aproximadamente 2.000 metros de canales en la zona rural de Campo Winkler.

En la intersección de calles 9 y 20 funcionan dos bombas de extracción de agua, con una capacidad conjunta informada de cinco millones de litros por hora. Durante la última semana, los equipos trabajaron aproximadamente 25 horas.

Preocupación por nuevas lluvias

Uno de los puntos que mantiene en alerta a las autoridades es la posibilidad de precipitaciones abundantes en la cuenca oeste del arroyo Las Toscas. Según el informe municipal, nuevas lluvias podrían incrementar los niveles de agua y provocar desbordes en sectores urbanos, suburbanos y rurales.

Por ese motivo, se realizan controles de los niveles del arroyo entre dos y tres veces por día, además del seguimiento de los registros del río Paraná y de los informes meteorológicos.

En el marco de las tareas de prevención, la Municipalidad también puso en marcha un programa de voluntariado para conformar una base de datos de personas dispuestas a colaborar ante eventuales emergencias. Hasta el momento, hay más de 50 inscriptos.