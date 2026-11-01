El cardenal Ángel Rossi invitó a espejarse en un santo para cada momento de la vida
En su homilía dominical en el Día de todos los Santos, el arzobispo de Córdoba llamó a "no conformarse con ser cristianos a medias". También habló de la próxima visita del papa León XIV. Escuchá.
01/11/2026 | 09:08Redacción Cadena 3
FOTO: El cardenal Ángel Rossi presidió la misa de este domingo.
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Santa Misa
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