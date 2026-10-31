River se enfrentará a Palmeiras en la final de la Messi Cup tras vencer a Atlético de Madrid

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) -- River se impuso 5-4 en penales ante el Atlético de Madrid tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario, asegurando su lugar en la final de la Copa de Oro Messi Cup. Por su parte, Newell's también avanzó a la Copa de Plata.

El "Millonario" intentará reafirmar su condición de favorito como defensor del título ante Palmeiras, que logró una victoria de 3-2 sobre Ajax. El encuentro entre River y Palmeiras se llevará a cabo este domingo a las 18:00 (hora argentina) en el Chase Stadium, de Inter Miami.

En otro encuentro, Newell's superó al Chelsea FC en la definición por penales, 3-2, después de un partido sin goles. Los Leprosos se enfrentarán a la UE Cornellà mañana a las 14:30 en la cancha 4 de las instalaciones de las "Garzas", buscando el trofeo consuelo para los equipos que quedaron en tercer y cuarto lugar en la fase de grupos.

River ha tenido un camino exitoso hacia la final de la Copa de Oro. En su último partido, la octava división del club se vio en apuros al empatar 2-2 con el Atlético de Madrid, gracias a los goles de Mateo Amarilla y Jorge Sosa a los 4 y 42 minutos del primer tiempo. En la tanda de penales, el arquero Rodolfo Durante se destacó al detener tres remates, convirtiéndose en el héroe del equipo de Núñez.

En la fase de grupos, el "Millonario" tuvo un desempeño sólido, ganando dos partidos y empatando uno, lo que le permitió avanzar a los octavos de final, donde superó a las juveniles del club brasileño Flamengo por 2-1.

Por su parte, Newell's logró llevar al Chelsea a la definición desde los 12 pasos tras un encuentro que finalizó sin goles. En la tanda de penales, el equipo argentino aprovechó los errores de tres futbolistas del club inglés para avanzar a la final de la Copa de Plata, donde se medirá ante Cornellà de España.

En la fase de grupos, "Los Leprosos" no lograron los resultados esperados, comenzando con una victoria ante Arsenal de Inglaterra, pero luego cosecharon un empate y una derrota, lo que los llevó a la segunda fase de esta competencia organizada por el excapitán de la selección argentina, Lionel Messi.

En los cuartos de final, Newell's se enfrentó a Independiente del Valle de Ecuador y logró una victoria de 2-0, con goles de Gianluca Godoy y Gerónimo Gómez, buscando el título en Miami.