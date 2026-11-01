FOTO: Comenzó el juicio oral contra diez policías de Chaco por abuso a jóvenes de la comunidad Qom

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- El juicio oral y público contra diez efectivos de la Policía de Chaco, acusados de perpetrar abusos físicos y psicológicos contra jóvenes de la comunidad Qom en la localidad de Fontana, inició a principios de octubre y se espera que concluya a mediados de noviembre.

Las denuncias que enfrentan estos policías están relacionadas con incidentes ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el Barrio Banderas Argentinas, donde se señala el "uso ilegítimo de la fuerza" y la detención "arbitraria" de los jóvenes.

Según los testimonios, al ingresar a los hogares de las víctimas, los efectivos lo hicieron de manera "violenta, sin orden judicial y mediante forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y con armas de fuego".

Una vez arrestados Celeste Daiana Fernández, Cristian Rodolfo Fernández, Alejandro Delio Saravia y Rebeca Griselda Garay, quien era menor en ese momento, los policías continuaron con actos de tortura y malos tratos, que fueron registrados parcialmente por cámaras de la comisaría, resultando en heridas graves en los jóvenes.

En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en este proceso judicial, destacando la necesidad de que se investiguen los hechos y subrayando que es una "obligación del Estado" prevenir, investigar y sancionar adecuadamente el delito de tortura y abuso físico y psicológico denunciado, con un "especial ensañamiento" por su pertenencia a una comunidad Qom.

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional, brindó detalles sobre la situación de los acusados y las víctimas del caso.

Noticias Argentinas: - ¿Los efectivos continúan en funciones o fueron apartados?

Noelia Garone: - De los diez efectivos imputados, solo dos no están cumpliendo funciones en la fuerza. El resto sigue en la Policía provincial y, de hecho, nunca dejó sus cargos.

NA- ¿Qué justificación dieron los efectivos para ingresar a la vivienda?

NG- Esa madrugada, entraron violentamente y sin orden de allanamiento a tres domicilios en el Barrio Banderas Argentinas. Detuvieron a cuatro jóvenes mediante forcejeos, golpes de puño y armas de fuego, mientras los insultaban y hacían alusión a su pertenencia a una comunidad indígena. No conocemos los motivos.

NA- ¿Cuál es la situación actual de las víctimas en términos de seguridad?

En 2021, realizamos una misión en Fontana, donde entrevistamos a la familia Saravia. Recibimos testimonios y documentamos el caso. Además, corroboramos que la afectación por estos hechos ha sido significativa en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas realizadas por la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco indicaron que todas las víctimas padecían estrés postraumático y, como resultado, las psicólogas recomendaron un tratamiento psicológico debido a estos graves hechos de violencia institucional.