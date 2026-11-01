FOTO: Catering a domicilio: la innovadora propuesta que trae la experiencia de MasterChef a tu hogar

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- Inspirados por el popular reality de cocina MasterChef, una pareja de emprendedores ha desarrollado una original propuesta que lleva el catering y la barra de tragos directamente a los hogares de sus clientes.

Este innovador servicio es impulsado por Elizabeth Yugovich y Walter Bottini, fundadores de Vibras Positivas Eventos, quienes buscan ofrecer una experiencia única para celebrar cualquier ocasión especial en la comodidad del hogar.

La empresa se especializa en proporcionar catering, conducción y barra de tragos de autor, permitiendo a los clientes elegir el formato que mejor se adapte a sus necesidades y trasladarlo a la dirección que deseen.

Con esta iniciativa, los emprendedores buscan simplificar la organización de eventos, especialmente para quienes tienen poco tiempo para planificar celebraciones. Al respecto, Yugovich comentó: "La modalidad MasterChef la hacemos porque en ambos casos, se requiere de una conducción, de una persona que lo acompañe toda la noche". Este enfoque incluye momentos temáticos como la degustación y la presentación de la barra de tragos.

La propuesta no solo ofrece un servicio gourmet y un catering personalizado, sino que también se asemeja al entretenimiento que caracteriza a MasterChef, donde los participantes disfrutan mientras elaboran y degustan platos. "Aquí se trabaja un plato, se lo degusta y todos vienen a divertirse, al igual que nosotros como empresa", añadió Elizabeth.

Entre los clientes que han contratado los servicios de Vibras Positivas se encuentran artistas, futbolistas, actores y músicos, como Cristian "el Tibu" Espinoza, vocalista del grupo de cumbia Yerba Brava. Además, un reconocido actor está en conversaciones para organizar un evento con ellos en el futuro cercano.

La idea de este formato tiene sus raíces en eventos relacionados con el fútbol, un ámbito que Bottini conoce bien, y que han adaptado para ofrecer un servicio más completo y satisfactorio para sus clientes. "El formato que ofrecemos es un catering a elección y mozos, conducción del evento personalizado y barra de tragos de autor con momentos destacados", destacó Yugovich.

El enfoque de Vibras Positivas se centra en acompañar a las personas en momentos de celebración, creando experiencias memorables. "Queremos que el cliente tenga un gran recuerdo no solo de la fiesta, sino también de cómo fue atendido él y sus invitados", concluyó Elizabeth.