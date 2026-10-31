Desde este domingo estará prohibido pescar y vender surubí en Santa Fe hasta fin de año
La veda abarcará a las especies pintada y atigrada y alcanzará a la actividad comercial y deportiva. También impedirá el acopio y el transporte de ejemplares para proteger su reproducción en los ríos.
31/10/2026 | 12:42Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Pesca de surubí en el río Paraná.
Desde este domingo 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre inclusive no se podrá capturar, acopiar, transportar ni comercializar surubí en Santa Fe. La veda regirá en todo el territorio provincial y alcanzará tanto a la pesca comercial como a la deportiva, según informó el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
La restricción comprende al surubí pintado y al atigrado, también conocido como rollizo. Durante los dos meses, ambas especies estarán protegidas para favorecer su ciclo reproductivo y la conservación de sus poblaciones.
Qué ocurre con el dorado y otras especies
El Ministerio también recordó que el dorado únicamente puede pescarse de manera deportiva con devolución obligatoria. Esa condición está prevista en la ley provincial 12.722.
En el caso del pacú y del manguruyú, la prohibición de pesca comercial y deportiva es permanente, por lo que no se limita al período de noviembre y diciembre.
Las disposiciones buscan preservar las especies nativas y la biodiversidad de los ríos santafesinos. La Provincia pidió a pescadores y comerciantes respetar las restricciones durante el período de veda.
Lectura rápida
¿Qué se prohíbe en Santa Fe? Se prohíbe la captura, acopio, transporte y comercialización de surubí desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre.
¿Quién lo informa? La restricción fue informada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
¿Cuáles especies están protegidas? Las especies protegidas son el surubí pintado y el atigrado (rollizo).
¿Qué pasa con el dorado? El dorado solo puede ser pescado de manera deportiva con devolución obligatoria, según la ley provincial 12.722.
¿Qué ocurre con el pacú y el manguruyú? La prohibición de pesca comercial y deportiva para el pacú y el manguruyú es permanente.