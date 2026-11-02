Aumentan entradas para la visita de León XIV a Uruguay y presentan su mini papamóvil

Buenos Aires, 2 noviembre (NA) -- Cuando faltan cuatro días para la visita apostólica del papa León XIV a Uruguay, puerta de entrada de la gira que lo llevará también a Argentina y Perú, la organización informó que habilitará el martes una nueva tanda de entradas para participar de los encuentros previstos en el Estadio Centenario de Montevideo y en la localidad de Florida.

La nueva disponibilidad permitirá que más personas asistan a dos de las actividades centrales de la visita del sumo pontífice en Uruguay: el encuentro de música, testimonios y oración que tendrá lugar el sábado 7 de noviembre en el Centenario a las 19 y la misa que celebrará el domingo 8 a las 10:30 en Florida, reportó Montevideo Portal y supo Noticias Argentinas.

Todas las entradas son gratuitas, personales y nominativas, dice la información. Cada usuario puede gestionar hasta cuatro localidades, para lo cual debe completar los datos de cada una de las personas que asistirán.

Para obtenerlas, hay que ingresar a la web papaleonuruguay.uy, seleccionar el encuentro al que se desea concurrir y acceder a la plataforma RedUTS.

Presentan el mini papamóvil que usará el sumo pontífice

El mini papamóvil que usará León XIV en Uruguay fue presentado este sábado con una caravana por Montevideo. La actividad arrancó a las 9 en la Aduana de Oribe, sobre la Rambla Armenia, en Buceo.

Tras media hora de rezo del Rosario, se exhibió el vehículo eléctrico adaptado y partió una caravana que recorrió parte del trayecto papal. Finalizó a las 11:30 el cartel con las letras de "Montevideo" en Pocitos, donde artistas plásticos hicieron una intervención especial.

El mini papamóvil parte de un carro de golf acondicionado para que el jefe de la Iglesia Católica viaje de pie y salude a los fieles. Tiene elementos de sujeción, mejoras de estabilidad y regulación de potencia. Es de color blanco, con laterales abiertos y el escudo pontificio, según reportó Montevideo Portal.

Corte de calles en Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó de una serie de cortes y desvíos de tránsito por la visita del Papa del 6 al 8 de noviembre. Algunos cortes comenzaron este lunes. Las zonas afectadas serán la rambla montevideana y los barrios Centro, Ciudad Vieja, La Blanqueada, Parque Batlle, Pocitos y Casavalle, reportó el diario El País.

Habrá un momento en el que buena parte de Ciudad Vieja estará cerrada al tránsito vehicular. Será cuando el Papa, luego de la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, dé una misa en la Catedral de Montevideo, frente a la Plaza Matriz.

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) informó las restricciones al uso de drones por la visita del papa León XIV a Uruguay.

En Montevideo las zonas restringidas serán el Estadio Centenario, la Plaza Independencia, la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y la Universidad Católica del Uruguay.

Por otra parte, en el departamento de Paysandú se verán restringidas las zonas del Parque Londres París y la Basílica Nuestra Señora del Rosario, en Florida el Hipódromo Irineo Leguizamo y la Catedral de Florida, y, en Juanicó, departamento de Canelones, la Parroquia "Santa Teresita".

Ganó el concurso "El postre del Papa" para homenajear a León XIV

Alejandra Garbuyo cumplió 57 años el 28 de octubre y dos días antes recibió el mejor regalo que le podía haber tocado: ganó el concurso "El postre del papa" que organizó el centro católico y cultural Casa Don Jacinto para homenajear al sumo pontífice por su visita a Uruguay.

"Ya era feliz con estar entre los 16 finalistas. Cuando dijeron mi nombre, temblaba como una hoja", confesó Alejandra. Bautizó su cheesecake de membrillos en almíbar y castañas, con base de biscotti, "Tincho Fierro", en homenaje a su hijo Martín y al tradicional "Martín Fierro", un postre infaltable en la heladera de su casa durante su niñez.

Sobre la cheesecake colocó castañas Madre de Dios y nueces pecanas, frutos que crecen en la Amazonía de Perú, país donde León XIV vivió muchos años. También trazó un paralelismo entre las características de los membrillos —todos diferentes y duros al partirlos— y la evangelización: "Después de trabajarlo con paciencia, se transforma en algo delicioso, como los corazones llenos de fe".

"Hacerlo en casa y llevárselo va a ser una misión imposible. Me encantaría conocerlo, pero me alcanza con hacerle llegar, a través de alguien de la organización o de Casa Don Jacinto, la receta escrita con mi letra", concluyó Alejandra, indicó El País.