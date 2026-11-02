Disturbios en Nueva Chicago tras el descenso a la Primera B Metropolitana

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) – Este lunes, un grupo de hinchas de Nueva Chicago se vio involucrado en disturbios en el barrio de Mataderos, donde mantuvieron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad al intentar forzar una puerta para ingresar al estadio "Verdinegro". Este episodio se produjo como consecuencia del descenso del club a la Primera B Metropolitana.

Según información proporcionada por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, los simpatizantes intentaron abrir a la fuerza la puerta 2, ubicada en la calle Cañada de Gómez al 2700. Un operativo de seguridad que estaba presente logró interceptar a los involucrados, resultando en al menos dos detenidos.

El descenso del "Torito" de Mataderos a la tercera categoría del fútbol argentino se concretó tras una derrota ante Chacarita, uno de sus principales rivales, con un marcador de 2-0 en la última fecha.