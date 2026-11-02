Disturbios en Nueva Chicago tras el descenso a la Primera B Metropolitana
Hinchas intentaron ingresar al estadio luego de la derrota ante Chacarita que los llevó a la tercera categoría del fútbol argentino. La Policía detuvo a varios involucrados en los disturbios.
FOTO: Nueva Chicago perdió la categoría y hubo incidentes.
Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) – Este lunes, un grupo de hinchas de Nueva Chicago se vio involucrado en disturbios en el barrio de Mataderos, donde mantuvieron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad al intentar forzar una puerta para ingresar al estadio "Verdinegro". Este episodio se produjo como consecuencia del descenso del club a la Primera B Metropolitana.
Según información proporcionada por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, los simpatizantes intentaron abrir a la fuerza la puerta 2, ubicada en la calle Cañada de Gómez al 2700. Un operativo de seguridad que estaba presente logró interceptar a los involucrados, resultando en al menos dos detenidos.
El descenso del "Torito" de Mataderos a la tercera categoría del fútbol argentino se concretó tras una derrota ante Chacarita, uno de sus principales rivales, con un marcador de 2-0 en la última fecha.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Nueva Chicago?
Un grupo de hinchas protagonizó disturbios tras el descenso del club a la Primera B Metropolitana.
¿Quiénes estuvieron involucrados?
Los hinchas de Nueva Chicago intentaron forzar la entrada al estadio.
¿Cuándo ocurrieron los incidentes?
Los disturbios se registraron el lunes 2 de noviembre.
¿Dónde tuvo lugar el enfrentamiento?
En el barrio Mataderos, específicamente en el estadio de Nueva Chicago.
¿Por qué se produjo el conflicto?
El enojo de los hinchas se debió al descenso del club tras perder contra Chacarita.
[Fuente: Noticias Argentinas]