Descubren que algunas dietas "no saludables" pueden potenciar la inmunoterapia contra el cáncer en ratones

Un grupo de científicos de la Universidad McGill descubrió una conexión inesperada entre la dieta y el tratamiento del cáncer. En un hallazgo sorprendente, algunas dietas consideradas "no saludables" o "fattening" mejoraron las respuestas a una forma común de inmunoterapia en ratones.

Este descubrimiento sugiere que el éxito del tratamiento del cáncer podría depender no solo de las bacterias que habitan en el intestino, sino también de los alimentos que ayudan a esas bacterias a prosperar.

La profesora asociada Daniela Quail, del Departamento de Fisiología y principal investigadora en el Instituto de Cáncer Rosalind y Morris Goodman, comentó: "Hay una relación sinérgica entre las bacterias que residen en nuestro tracto gastrointestinal y la comida que consumimos".

Quail co-lideró la investigación, que analizó cómo la dieta influye en la efectividad de los inhibidores de puntos de control inmunitarios. Estos medicamentos de inmunoterapia ampliamente utilizados ayudan al sistema inmunológico a reconocer y atacar las células cancerosas. Otros investigadores destacados en el estudio incluyen al científico de McGill Logan Walsh y colaboradores del CR-CHUM, Bertrand Routy y Arielle Elkrief. Los hallazgos fueron publicados en la revista Nature.

Resultados Sorprendentes de Dietas No Saludables

Uno de los descubrimientos más inesperados fue que algunas dietas asociadas con el aumento de peso parecían hacer que la inmunoterapia fuera más efectiva, desafiando las suposiciones sobre la relación entre la nutrición y el tratamiento del cáncer.

"Nuestros hallazgos fueron sorprendentes porque resaltaron un beneficio de algunas dietas obesogénicas", afirmó Quail. "Eso nos dice que la relación entre la dieta y el tratamiento del cáncer es más compleja que un simple mensaje de comer sano y hacer ejercicio".

No obstante, los investigadores enfatizaron que estos resultados no deben alentar a los pacientes con cáncer a consumir dietas que promuevan la obesidad. El exceso de peso conlleva riesgos de salud establecidos, y los hallazgos no demuestran que adoptar tales dietas mejore el tratamiento del cáncer en humanos.

En cambio, los científicos desean entender cómo diferentes alimentos influyen en el microbioma intestinal, la enorme comunidad de billones de bacterias que habitan el sistema digestivo. Identificar los mecanismos responsables de las respuestas mejoradas al tratamiento podría ayudar a los investigadores a desarrollar formas más seguras de hacer que la inmunoterapia contra el cáncer sea más efectiva.

Una Nueva Explicación para la Paradoja de la Obesidad en el Cáncer

La investigación surgió de un rompecabezas de larga data en la investigación del cáncer conocido como la "paradoja de la obesidad". La obesidad generalmente se asocia con un mayor riesgo de desarrollar cáncer y morir por la enfermedad. Sin embargo, varios estudios han encontrado que los pacientes con cáncer con un índice de masa corporal (IMC) más alto a veces responden de manera más favorable a los inhibidores de puntos de control inmunitarios.

Para investigar esta aparente contradicción, el equipo de investigación probó 12 dietas diferentes en ratones. Sorprendentemente, algunas dietas asociadas con la obesidad mejoraron las respuestas de los animales a la inmunoterapia, incluso cuando se consumieron durante períodos relativamente cortos.

Estos resultados sugieren que la aparente ventaja de tratamiento asociada con la obesidad puede no ser causada principalmente por el exceso de peso corporal. En cambio, la explicación podría involucrar la influencia combinada de la dieta y las bacterias intestinales en el sistema inmunológico.

Al descubrir cómo estas interacciones afectan el tratamiento del cáncer, los investigadores esperan identificar nuevos enfoques que reproduzcan los efectos beneficiosos sin exponer a los pacientes a los riesgos para la salud asociados con la obesidad.

Sobre el Estudio

El estudio, titulado "La sinergia dieta-microbioma subyace a la eficacia de la inmunoterapia asociada a la obesidad", fue publicado en Nature por la graduada de doctorado de McGill, Lysanne Desharnais, Daniela Quail y sus colaboradores. La financiación fue proporcionada por los Institutos Canadienses de Investigación en Salud, la Sociedad Canadiense del Cáncer, el Instituto de Investigación Terry Fox, la Fundación Canadiense para la Innovación y patrocinadores filantrópicos, incluidos La Vie en Rose y la Fundación Bachynski.