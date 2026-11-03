Un nuevo fármaco para el Alzheimer repara el daño en el ADN y reduce la inflamación cerebral

Investigadores de King's College London anunciaron un avance significativo en la lucha contra el Alzheimer. Han identificado un nuevo fármaco, denominado KCL-286, que originalmente fue desarrollado para tratar lesiones en la médula espinal. Este medicamento tiene el potencial de abordar varios efectos nocivos del Alzheimer, como el daño en el ADN y la inflamación en el cerebro.

El fármaco ha mostrado resultados prometedores en modelos de ratones con enfermedad de Alzheimer. A diferencia de otros tratamientos que se enfocan principalmente en la acumulación de proteínas tóxicas en el cerebro, esta nueva estrategia busca atacar procesos biológicos que pueden comenzar mucho antes de que la enfermedad alcance etapas avanzadas.

Una de las ventajas más destacadas de KCL-286 es que ya ha completado ensayos de seguridad y tolerabilidad en humanos, lo que podría acortar significativamente el tiempo necesario para avanzar hacia pruebas clínicas más amplias, aunque su efectividad en humanos aún no ha sido establecida.

El Profesor Jonathan Corcoran, experto en neurociencia en el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia de King's College London, comentó: "KCL-286 es un medicamento de primera clase, que se puede administrar por vía oral y que ya ha superado con éxito los ensayos de seguridad en humanos. Esto reducirá drásticamente el tiempo tradicional de desarrollo de nuevos fármacos".

El Alzheimer es una enfermedad compleja que involucra una serie de cambios en el cerebro, dificultando el desarrollo de tratamientos efectivos. Entre sus características más conocidas se encuentran la acumulación anormal de proteínas como la beta-amiloide y la tau.

La beta-amiloide puede formar depósitos pegajosos entre las células nerviosas, mientras que las proteínas tau anormales pueden formar enredos dentro de ellas. Estos cambios interfieren con el funcionamiento normal del cerebro y están relacionados con la pérdida progresiva de neuronas, las células especializadas responsables de transmitir información.

Hasta ahora, gran parte del esfuerzo para desarrollar tratamientos se ha centrado en estas dos proteínas. Aunque algunos medicamentos que eliminan la beta-amiloide han demostrado beneficios clínicos modestos, no abordan completamente los numerosos procesos biológicos implicados en la enfermedad.

Investigadores han comenzado a explorar otros cambios que pueden contribuir al Alzheimer, incluyendo el daño en el ADN y la inflamación en el cerebro. Ambos pueden aparecer en las etapas iniciales del proceso de la enfermedad, lo que los convierte en objetivos valiosos para tratamientos diseñados para frenar su progresión.

En el nuevo estudio, KCL-286 ayudó a reparar rupturas en el ADN y a reducir la inflamación en ratones con enfermedad similar al Alzheimer. Estos hallazgos sugieren que atacar varios procesos dañinos simultáneamente podría ofrecer un enfoque más amplio que centrarse únicamente en la beta-amiloide o la tau.

La Doctora Maria Goncalves, quien gestionó el proyecto de desarrollo del fármaco, destacó: "Nuestros hallazgos demuestran que KCL-286 no solo ataca el daño en el ADN, sino que también reduce la inflamación, dos procesos que ocurren muy temprano en la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Esto resalta su potencial como terapia modificadora de la enfermedad, en lugar de simplemente abordar los síntomas".

El mecanismo de acción del fármaco se basa en la activación de una proteína particular involucrada en la vía del ácido retinoico, un sistema biológico asociado con el procesamiento y uso de la vitamina A.

La vitamina A es conocida por sus beneficios para la visión, pero también juega roles importantes en el desarrollo celular, la regulación genética y el funcionamiento del sistema nervioso. La investigación previa había encontrado que las interrupciones en esta vía estaban asociadas con la formación de depósitos de beta-amiloide en los cerebros de ratas, sugiriendo que esta vía podría ser relevante para el Alzheimer.

KCL-286 ha demostrado previamente su capacidad para promover la reparación de rupturas de doble cadena en el ADN en investigaciones anteriores relacionadas con el dolor neuropático, un tipo de dolor causado por daño o disfunción en el sistema nervioso. Este descubrimiento llevó a los científicos a investigar si el mismo mecanismo podría ayudar a abordar el daño en el ADN asociado con la enfermedad de Alzheimer.

El daño en el ADN es grave y, si no se repara adecuadamente, puede amenazar la supervivencia celular. El Profesor Corcoran comparó las rupturas de doble cadena en el ADN con "una cuerda que se rompe por completo en dos, en lugar de simplemente deshilacharse en los bordes". Se encontró que KCL-286 promueve la reparación de estas rupturas, permitiendo así abordar una característica clave de la enfermedad de Alzheimer.

Los hallazgos resaltan un cambio potencialmente importante en la investigación sobre el Alzheimer. En lugar de concentrarse en un solo rasgo distintivo de la enfermedad, los científicos están explorando tratamientos que aborden múltiples causas interconectadas del daño cerebral.

KCL-286 es particularmente interesante porque se dirige al daño en el ADN y la inflamación, dos procesos que pueden surgir temprano en la progresión del Alzheimer. Su prueba de seguridad en humanos también proporciona una ventaja potencial sobre nuevos candidatos a fármacos que aún no han entrado en desarrollo clínico. Sin embargo, los hallazgos sobre el Alzheimer permanecen en fase preclínica, y se necesitarán estudios adicionales y ensayos clínicos en humanos para determinar si el fármaco puede frenar la progresión de la enfermedad o mejorar los resultados en los pacientes.

Natasha Hill, una de las autoras principales del estudio, concluyó: "Para desarrollar un tratamiento efectivo para la enfermedad de Alzheimer, necesitamos abordar múltiples aspectos de la enfermedad. KCL-286 pudo atacar múltiples vías celulares relevantes para la enfermedad, algunas de las cuales se inician muy temprano en el curso de la enfermedad".