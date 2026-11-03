Investigadores logran revertir el envejecimiento celular del hígado y reducen proteína asociada al Alzheimer

Un grupo de científicos de la Universidad del Sur de California (USC) realizó un descubrimiento sorprendente que sugiere que rejuvenecer el hígado podría ofrecer una nueva estrategia para protegerse contra enfermedades como el Alzheimer y las enfermedades cardíacas. En un estudio reciente, los investigadores encontraron que un fármaco experimental llamado cinaciguat logró restaurar células hepáticas envejecidas en ratas, reduciendo a la mitad los niveles de una proteína asociada con el Alzheimer y normalizando los niveles de colesterol malo.

Después de solo dos semanas de tratamiento, los científicos observaron que los niveles de beta-amiloide, una proteína vinculada al Alzheimer, cayeron drásticamente, al igual que los niveles de lipoproteínas de baja densidad (LDL), comúnmente conocido como colesterol malo. Este hallazgo fue publicado en el Journal of Biological Chemistry y también reveló un sistema de comunicación previamente desconocido entre las células hepáticas, lo que podría abrir nuevas vías para el tratamiento de enfermedades que afectan a órganos más allá del hígado.

La investigación sugiere que, aunque el Alzheimer afecta principalmente al cerebro, otros órganos como el hígado podrían influir en el desarrollo de la enfermedad. El hígado desempeña un papel central en la filtración de la sangre y la eliminación de compuestos no deseados, que pueden contribuir a enfermedades si se acumulan. Los hallazgos de la USC indican que restaurar este proceso natural de limpieza podría ser una estrategia efectiva para prevenir enfermedades relacionadas con la edad.

La importancia del hígado en la lucha contra el Alzheimer

Los investigadores notaron que el hígado de los animales envejecidos se vuelve menos efectivo en la eliminación de beta-amiloide. Se sospechó que el envejecimiento de las células endoteliales sinusoidales hepáticas (LSECs) podría ser responsable de esta disminución en la capacidad del hígado para limpiar la sangre. A medida que las LSECs envejecen, sus aberturas se vuelven más pequeñas o desaparecen, lo que dificulta la eliminación de ciertas moléculas grandes del torrente sanguíneo.

Para investigar esto, se administró cinaciguat a ratas envejecidas durante dos semanas. Los resultados mostraron que el fármaco restauró la estructura y función de las LSECs, mejorando su capacidad para ayudar a eliminar sustancias del flujo sanguíneo y reduciendo la concentración de beta-amiloide en aproximadamente un 50%. Las ratas que no recibieron tratamiento no mostraron mejoras similares.

Una reducción inesperada del colesterol malo

Además de los cambios en los niveles de beta-amiloide, los investigadores también midieron los niveles de LDL. Inicialmente, se consideró que el LDL no respondería al tratamiento, ya que las partículas de LDL son lo suficientemente pequeñas como para salir del torrente sanguíneo sin pasar por las aberturas microscópicas de las LSECs. Sin embargo, los resultados mostraron que los niveles de LDL en las ratas tratadas también cayeron a niveles observados en animales jóvenes.

Este hallazgo inesperado sugiere que el cinaciguat podría estar restaurando otra función importante del hígado. Los investigadores comenzaron a examinar cómo las LSECs y los hepatocitos, las células responsables de gran parte del trabajo del hígado, se comunican entre sí.

Se descubrió que el cinaciguat activa una enzima dentro de las LSECs que desencadena la liberación de un factor de crecimiento conocido como HB-EGF, que envía señales a los hepatocitos, permitiéndoles capturar más LDL y beta-amiloide del flujo sanguíneo.

¿Puede el rejuvenecimiento del hígado ayudar a prevenir el Alzheimer y las enfermedades cardíacas?

Este estudio representa el primer paso para demostrar que un fármaco puede restaurar completamente la estructura y función de las LSECs envejecidas, así como también devolver los niveles de beta-amiloide y LDL a niveles jóvenes. Si estos cambios se traducen en una protección significativa contra enfermedades, podrían ofrecer nuevas estrategias para prevenir el Alzheimer y problemas cardiovasculares.

Los investigadores continuarán estudiando el cinaciguat en ratas para determinar si sus efectos sobre el beta-amiloide se traducen en una protección medible contra el Alzheimer. También esperan que estos hallazgos inspiren a otros científicos a investigar cómo restaurar la función hepática podría influir en el desarrollo de enfermedades como la aterosclerosis.