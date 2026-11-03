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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este martes 3 de noviembre

Este martes 3 de noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará un día mayormente soleado con temperaturas que oscilarán entre 17° y 23°. La humedad será alta, alcanzando el 84%.

03/11/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 84%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este, y la presión atmosférica se encuentra en 1013 hPa.

El clima hoy martes 3 de noviembre

Para hoy, se espera una mínima de 17° y una máxima de 23°. Las condiciones serán mayormente soleadas, con un viento moderado que podría aportar algo de frescura a la jornada. La alta humedad podría hacer que la sensación térmica se mantenga en niveles similares a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el miércoles 4 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 25° con light rain. El jueves 5 de noviembre, las temperaturas descenderán a una mínima de 14° y una máxima de 23° con cielo despejado. El viernes 6 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 21° con light rain. El fin de semana, las temperaturas seguirán bajando, con mínimas de 11° y máximas que no superarán los 19°.

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