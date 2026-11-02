"Una bendición de sabiduría": el rabino Polakoff destacó el significado de la visita de León XIV

En el marco de la inminente visita del papa León XIV a la Argentina, el rabino de la comunidad judía de Córdoba e integrante del Comité Interreligioso por la Paz (Comipaz), Marcelo Polakoff, expresó este lunes la enorme satisfacción de los líderes religiosos cordobeses ante este acontecimiento histórico.

Durante una entrevista con Cadena 3, el rabino señaló que, desde la tradición judía, existe una bendición especial ante la presencia de un sabio de la humanidad, la cual agradece al Creador por compartir el conocimiento con los seres humanos. En ese sentido, resaltó que la relevancia del pontífice y la profundidad de su figura trascienden ampliamente el ámbito católico, convirtiendo su llegada en un momento de alegría y bendición compartida para toda la comunidad.

Uno de los puntos centrales destacados por Polakoff fue la encíclica Humanitas de León XIV, a la que calificó como una lectura imprescindible para la humanidad por abordar de manera brillante cómo cuidar a la persona en tiempos de Inteligencia Artificial. El referente religioso advirtió que el desarrollo tecnológico avanza a menudo más rápido que el desarrollo ético, lo que genera el riesgo de "tercerizar el pensamiento" en las máquinas. Utilizando la metáfora bíblica de la Torre de Babel, comparó este fenómeno con la inactividad física y sugirió que, así como la tecnología obligó a la sociedad a recurrir a gimnasios para ejercitar el cuerpo, la era digital exigirá crear "gimnasios para la mente" para evitar la degradación de la capacidad intelectual propia.

El rabino también puso en valor el modelo de convivencia del Comipaz, al que definió como un "oasis de fraternidad" que lleva 28 años promoviendo el diálogo entre las comunidades judía, católica, islámica, evangélica, armenia y bahá'í de Córdoba. Polakoff destacó la cercanía construida entre los líderes interreligiosos, al punto de poder expresarse en nombre de los demás y sentirse "como en casa" tanto en la sinagoga como en la catedral o en la mezquita. Asimismo, confirmó que la gobernación provincial gestionó ante el Vaticano la posibilidad de que los integrantes del comité puedan recibir formalmente al Papa a su arribo al aeropuerto, lo que constituiría un valioso hito de unidad.

Al analizar la figura de León XIV en comparación con el papa Francisco, el referente judío explicó que el nuevo pontífice mantiene una marcada línea pastoral, aunque exhibe un estilo "más papal" y menos directo que la espontaneidad típicamente argentina de su antecesor. No obstante, remarcó que la prolongada residencia de León XIV en Perú ha logrado "latinoamericanizarlo", infundiéndole esa cualidad propia de la región que combina lo caótico con la cercanía humana. Para Polakoff, esta calidez facilita un entendimiento fluido con los pueblos de América Latina y refuerza su prédica orientada al entendimiento pacífico.

Finalmente, Polakoff enfatizó que el verdadero valor de esta visita no se agotará en los actos protocolares, sino en lo que la sociedad sea capaz de aprender e incorporar a partir de las enseñanzas del Santo Padre. Remarcó que León XIV trae un llamado urgente a la reconciliación, al cuidado mutuo y a "bajar un cambio" frente a la aceleración y congestión de los tiempos actuales. El rabino concluyó que el progreso humano no debe medirse únicamente por los avances tecnológicos, sino por el compromiso ético y la responsabilidad colectiva que cada persona asuma en su vida diaria.

Entrevista de "Turno Noche".