Monada quiere cantar ante el Papa en Córdoba: "Todavía creemos que nos van a llamar"

Monada mantiene la ilusión de cantar durante la visita del papa León XIV a Córdoba. Los hermanos Juanito, Lucas y Agustín Ninci estuvieron en el estudio mayor de Cadena 3, donde interpretaron sus versiones de canciones religiosas en ritmo de cuarteto y contaron que todavía esperan una invitación.

Los músicos aseguraron que tuvieron contactos y que, según les transmitieron, al Arzobispado le gustó la propuesta. Sin embargo, aclararon que esa recepción favorable no se tradujo en una convocatoria: "No nos han invitado todavía".

"Todavía creemos que nos van a llamar", expresaron. Entre bromas, dijeron que esperarán hasta cinco minutos antes del comienzo de la misa para recibir un eventual llamado y compararon su situación con la de los jugadores que hacen la entrada en calor al costado de la cancha, listos para ingresar.

Durante la visita a la radio, la banda interpretó un enganchado que incluyó "Santo", "Fuego en el altar" y "Protégeme, Señor". La actuación permitió mostrar la propuesta con la que sueñan participar de la visita del pontífice: llevar el ritmo popular cordobés a canciones vinculadas con la fe.

Los hermanos explicaron que la idea surgió en "Cuartetizados", un segmento de su programa de streaming en el que transforman canciones de distintos géneros en cuarteto. Después de probar con otros repertorios, incluidas canciones infantiles, llegaron a los temas religiosos. La repercusión los sorprendió y los impulsó a incorporarlos a sus presentaciones en vivo.

Al principio sintieron cierto pudor por la posibilidad de que el público interpretara las versiones como una burla. "Lo hacemos con muchísimo respeto", remarcaron. También contaron que prepararon ese repertorio junto al padre Hernán, un sacerdote amigo que visitó su programa y que, según relataron, les aseguró que la propuesta no constituía una falta de respeto.

Ante las consultas sobre su pertenencia religiosa, los integrantes de Monada afirmaron que son católicos. Lucas Ninci precisó que recibió el sacramento de la confirmación. También señalaron que les habían advertido que "Fuego en el altar" no pertenece a la liturgia católica.

Para la banda, la posibilidad de cantar ante León XIV también sería una oportunidad para representar la identidad musical de Córdoba. "Nuestra música es el cuarteto", sostuvieron, y destacaron la alegría que transmite el género y su capacidad para transformar la tristeza a través del canto, el ritmo y el baile.

Los músicos valoraron, además, que los comentarios sobre sus versiones religiosas fueron mayormente positivos y que la difusión en redes les permitió llegar a personas que no conocían al grupo. Mientras esperan una definición, continúan con sus actuaciones de los jueves en Club Paraguay, donde también incluyen el enganchado religioso.

Entrevista de Fernando Genesir.