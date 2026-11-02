Tiene fecha la definición de la tabla anual

FOTO: Boca, uno de los que jugará el sábado

Está previsto que la final del torneo se dispute el 25 de noviembre.

La definición de la temporada en Primera División está al rojo vivo y por eso la Liga Profesional ya tiene decidido el día y la hora en que jugarán aquellos equipos que pelean por el primer puesto de la tabla anual.

Es por eso que el sábado 7 del corriente a las 14.30 se jugarán de manera simultánea los partidos entre Boca – Defensa y Justicia, Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors – Huracán.

El resto de la fecha 16 del Clausura se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8.