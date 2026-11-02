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Tiene fecha la definición de la tabla anual

Los tres equipos que tienen chances de quedarse con el título de la tabla general del año jugarán de manera simultánea el sábado. Resta la confirmación oficial.

02/11/2026 | 15:38Redacción Cadena 3

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Boca, uno de los que jugará el sábado

FOTO: Boca, uno de los que jugará el sábado

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Está previsto que la final del torneo se dispute el 25 de noviembre.

La definición de la temporada en Primera División está al rojo vivo y por eso la Liga Profesional ya tiene decidido el día y la hora en que jugarán aquellos equipos que pelean por el primer puesto de la tabla anual.

Es por eso que el sábado 7 del corriente a las 14.30 se jugarán de manera simultánea los partidos entre BocaDefensa y Justicia, Rosario CentralEstudiantes de Río Cuarto y Argentinos JuniorsHuracán.

El resto de la fecha 16 del Clausura se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8.

Lectura rápida

¿Cuándo se disputará la final del Torneo? La final del Torneo se disputará el 25 de noviembre.

¿Qué equipos jugarán el 7 de noviembre? Jugarán BocaDefensa y Justicia, Rosario CentralEstudiantes de Río Cuarto y Argentinos JuniorsHuracán.

¿Qué liga está en disputa? La liga en disputa es la Liga Profesional de Primera División.

¿Cuándo se disputará el resto de la fecha 16? El resto de la fecha 16 del Clasura se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8.

¿A qué hora se jugarán los partidos simultáneos? Los partidos se jugarán a las 14.30.

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