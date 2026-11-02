FOTO: Condenan a prisión a dos bolivianos por intentar contrabandear 35 toneladas de químicos a Bolivia

Buenos Aires, 2 noviembre (NA) -- Dos camioneros de nacionalidad boliviana, Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión tras ser considerados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos mediante el uso de documentación adulterada, en grado de tentativa, en concurso ideal con el ingreso de estas sustancias a zona de frontera sin la debida autorización.

La sentencia fue dictada por la jueza del Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 1 de Salta, Marta Liliana Snopek, en el marco de un acuerdo pleno alcanzado con la Sede Fiscal Descentralizada Orán, a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero.

Además de la pena privativa de la libertad, se dispuso la inhabilitación absoluta por el término de la condena, sanciones accesorias del Código Aduanero y el decomiso de los teléfonos celulares, la sustancia química y el tractor y semirremolque utilizados por Puma García.

El procedimiento se llevó a cabo el 16 de marzo de 2026 en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, cuando personal de Gendarmería Nacional interceptó dos camiones que transportaban 35.144 kilogramos de acetato de etilo distribuidos en 191 tambores. La documentación formal indicaba que los vehículos debían egresar por el paso internacional de Salvador Mazza con destino final a Cochabamba, Bolivia; sin embargo, fueron detectados circulando por Aguas Blancas con dominios y recorridos no autorizados.

Las pericias confirmaron que los permisos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) habían sido falsificados imitando el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

El cargamento incautado, catalogado como un solvente clave para el refinamiento de clorhidrato de cocaína, fue tasado en $167.608.459.

Mediante la articulación de la PROCUNAR y la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica (RFAI) con autoridades de Bolivia, se constató que el depósito de destino final en Cochabamba no estaba habilitado para operar con sustancias químicas, reforzando la hipótesis de desvío hacia la producción ilegal de drogas.