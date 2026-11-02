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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

“El Santo Padre va a ser recibido por el presidente”, confirmó el canciller Pablo Quirno

Además, el funcionario ratificó que la vicepresidenta Victoria Villarruel y los gobernadores “están invitados al Palacio Libertad”. 

02/11/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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Pablo Quirno, canciller argentino.

FOTO: Pablo Quirno, canciller argentino.

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El canciller Pablo Quirno confirmó este lunes que el papa León XIV "va a ser recibido por el presidente" Javier Milei cuando arribe a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre.

"Al Palacio Libertad están invitados los gobernadores y la vicepresidente", señaló Quirno en declaraciones televisivas tras haber participado de una reunión entre el Gobierno nacional y el Vaticano para ultimar detalles de la visita del sumo pontífice.

"Estamos a menos de una semana de que el santo padre llegue a la Argentina y estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos y esperanzados", manifestó el diplomático.

Y aclaró: "No faltan detalles, sino que se va haciendo el ajuste ultra fino de todos los dispositivos de seguridad, comunicación, de traslados".

Acerca de una posible cadena nacional, el funcionario explicó que "la relevancia de la visita no hace necesaria la cadena nacional, pero obviamente por un tema institucional es algo que se baraja".

Quirno también repasó los principales puntos de la agenda oficial, entre ellos, la recepción oficial del mandatario en Aeroparque y el encuentro posterior en Casa Rosada. "El Presidente estará en la misa del Monumento a los Españoles", confirmó.

Lectura rápida

¿Quién confirmó la visita del papa?
El canciller Pablo Quirno confirmó la visita del papa León XIV.

¿Cuándo llegará el papa a Argentina?
El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre.

¿Dónde se llevará a cabo la recepción oficial?
La recepción oficial será en el Palacio Libertad.

¿Qué temas se están ajustando para la visita?
Se están ajustando los dispositivos de seguridad, comunicación y traslados.

¿Estará el presidente en la misa?
Sí, el Presidente estará en la misa del Monumento a los Españoles.

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