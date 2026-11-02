“El Santo Padre va a ser recibido por el presidente”, confirmó el canciller Pablo Quirno

El canciller Pablo Quirno confirmó este lunes que el papa León XIV "va a ser recibido por el presidente" Javier Milei cuando arribe a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre.

"Al Palacio Libertad están invitados los gobernadores y la vicepresidente", señaló Quirno en declaraciones televisivas tras haber participado de una reunión entre el Gobierno nacional y el Vaticano para ultimar detalles de la visita del sumo pontífice.

"Estamos a menos de una semana de que el santo padre llegue a la Argentina y estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos y esperanzados", manifestó el diplomático.

Y aclaró: "No faltan detalles, sino que se va haciendo el ajuste ultra fino de todos los dispositivos de seguridad, comunicación, de traslados".

Acerca de una posible cadena nacional, el funcionario explicó que "la relevancia de la visita no hace necesaria la cadena nacional, pero obviamente por un tema institucional es algo que se baraja".

Quirno también repasó los principales puntos de la agenda oficial, entre ellos, la recepción oficial del mandatario en Aeroparque y el encuentro posterior en Casa Rosada. "El Presidente estará en la misa del Monumento a los Españoles", confirmó.