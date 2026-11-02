Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 2 de noviembre
Los precios del dólar continúan en ascenso. El oficial cerró en $1.565, mientras que el blue se cotiza este lunes a $1.565. Analizá cuáles son las diferencias entre ellos.
FOTO: Dólar
Este lunes 2 de noviembre, las cotizaciones del dólar presentan variaciones importantes que afectan a los argentinos en su vida diaria. En este contexto, el dólar oficial se establece en $1.515 para la compra y $1.565 para la venta. Este es el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central, que se utiliza para transacciones legales y es el más accesible para los ciudadanos que desean adquirir esta divisa en entidades bancarias.
Por otro lado, el llamado dólar blue, que se opera en el mercado informal, se cotiza en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. La diferencia entre el dólar oficial y el blue es significativa y refleja las tensiones del mercado cambiario argentino, impulsadas por factores como la inflación y la desconfianza en el peso argentino.
Además, se puede observar el tipo de cambio en la bolsa o dólar MEP, que cotiza a $1.565.7 para la compra y $1.568.4 para la venta. Este tipo de cambio es utilizado por aquellos que desean invertir en dólares a través de la compra y venta de activos en el mercado de valores.
El dólar contado con liquidación (CCL), que se utiliza para transferir dinero al exterior, tiene valores de $1.658 para la compra y $1.658.8 para la venta. Este tipo de cambio también está sujeto a las regulaciones del mercado y es significativo para empresas que operan a nivel internacional.
Por último, el dólar cripto se encuentra en $1.651.98 para la compra y $1.655.52 para la venta. Este tipo de cambio se basa en el valor de las criptomonedas y representa una opción cada vez más utilizada por aquellos que buscan evadir las restricciones del mercado cambiario local.
Otro aspecto importante a considerar es el dólar tarjeta, que se cotiza en $1.969.5 para la compra y $2.034.5 para la venta. Este tipo de cambio se aplica a las compras realizadas en el exterior o por internet, y representa una carga adicional para aquellos que viajan o compran productos en el extranjero.
La variación de estos tipos de cambio está influenciada por diversos factores, incluyendo la situación económica, política y social del país. La inflación excesiva, las restricciones cambiarias y las expectativas de los inversores están entre las principales razones que desencadenan estas fluctuaciones. El control del gasto público y la confianza en la estabilidad económica también juegan un rol crítico en la fijación de estas tasas.
Lectura rápida
¿Cuál es la cotización del dólar oficial hoy?
El dólar oficial se encuentra en $1.515 para la compra y $1.565 para la venta.
¿A cuánto se cotiza el dólar blue?
El dólar blue se cotiza a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.
¿Qué es el dólar CCL y cuál es su precio?
El dólar contado con liquidación (CCL) está a $1.658 para la compra y $1.658.8 para la venta.
¿Cómo impacta el dólar tarjeta?
La cotización del dólar tarjeta es de $1.969.5 para la compra y $2.034.5 para la venta.
¿Qué factores afectan el tipo de cambio?
La inflación, las restricciones cambiarias y la confianza en la economía son algunos de los factores que influyen en el tipo de cambio.