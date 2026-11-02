Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 2 de noviembre

Este lunes 2 de noviembre, las cotizaciones del dólar presentan variaciones importantes que afectan a los argentinos en su vida diaria. En este contexto, el dólar oficial se establece en $1.515 para la compra y $1.565 para la venta. Este es el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central, que se utiliza para transacciones legales y es el más accesible para los ciudadanos que desean adquirir esta divisa en entidades bancarias.

Por otro lado, el llamado dólar blue, que se opera en el mercado informal, se cotiza en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. La diferencia entre el dólar oficial y el blue es significativa y refleja las tensiones del mercado cambiario argentino, impulsadas por factores como la inflación y la desconfianza en el peso argentino.

Además, se puede observar el tipo de cambio en la bolsa o dólar MEP, que cotiza a $1.565.7 para la compra y $1.568.4 para la venta. Este tipo de cambio es utilizado por aquellos que desean invertir en dólares a través de la compra y venta de activos en el mercado de valores.

El dólar contado con liquidación (CCL), que se utiliza para transferir dinero al exterior, tiene valores de $1.658 para la compra y $1.658.8 para la venta. Este tipo de cambio también está sujeto a las regulaciones del mercado y es significativo para empresas que operan a nivel internacional.

Por último, el dólar cripto se encuentra en $1.651.98 para la compra y $1.655.52 para la venta. Este tipo de cambio se basa en el valor de las criptomonedas y representa una opción cada vez más utilizada por aquellos que buscan evadir las restricciones del mercado cambiario local.

Otro aspecto importante a considerar es el dólar tarjeta, que se cotiza en $1.969.5 para la compra y $2.034.5 para la venta. Este tipo de cambio se aplica a las compras realizadas en el exterior o por internet, y representa una carga adicional para aquellos que viajan o compran productos en el extranjero.

La variación de estos tipos de cambio está influenciada por diversos factores, incluyendo la situación económica, política y social del país. La inflación excesiva, las restricciones cambiarias y las expectativas de los inversores están entre las principales razones que desencadenan estas fluctuaciones. El control del gasto público y la confianza en la estabilidad económica también juegan un rol crítico en la fijación de estas tasas.