Sportivo Belgrano reclamó por daños en la cancha tras la final y Cipolletti pagó

FOTO: Cipolletti se hizo cargo de los daños en San Francisco

Sportivo Belgrano de San Francisco aplaudió el gesto de los dirigentes de Cipolletti de Río Negro, luego de la final del Torneo Federal "A", que tuvo lugar en el estadio Juan Pablo Francia.

Allí jugaron hace algunos días "Cipo" y San Martín de Formosa, que terminó ganando y ascendiendo a la Primera Nacional.

Es que los directivos de la "Verde" encontraron daños en las tribunas que ocuparon los hinchas del conjunto rionegrino y se comunicaron de inmediato con sus pares de Cipolletti.

Se les informó, mediante registro fotográfico de los destrozos, y se les envió el presupuesto detallado para llevar adelante las reparaciones necesarias.

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INSTITUCIONAL • Tras la disputa de la final del Torneo Federal A en el Estadio Juan Pablo Francia, detectamos algunos daños en el sector de tribunas que ocupó la parcialidad de Cipolletti. Una vez evaluados los mismos, nos comunicamos con los dirigentes de la institución rionegrina, a quienes les enviamos el registro fotográfico y el presupuesto correspondiente para realizar las reparaciones. La respuesta fue inmediata y el Club Cipolletti asumió la responsabilidad por los hechos, realizando una transferencia de $6.367.434 a nuestra institución para cubrir los costos de los materiales para los trabajos de reparación. Las tareas serán ejecutadas por nuestro propio personal de mantenimiento. Desde Sportivo Belgrano queremos agradecer y destacar especialmente el gesto y la predisposición de la dirigencia de Cipolletti, que respondió con responsabilidad y compromiso ante esta situación. Los valores institucionales también se demuestran en estos gestos. #ElAlmaPorLosColores — Sportivo Belgrano (@ClubSpBelgrano) November 2, 2026

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La dirigencia de Cipolletti asumió sin vueltas la responsabilidad por el accionar de su gente y efectuó una transferencia por $6.367.434 destinada a cubrir la totalidad de los gastos de los materiales necesarios para dejar las instalaciones en óptimas condiciones.

En el comunicado, Sportivo cierra: "Queremos agradecer y destacar especialmente el gesto y la predisposición de la dirigencia de Cipolletti, que respondió con responsabilidad y compromiso ante esta situación".