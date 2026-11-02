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Sportivo Belgrano reclamó por daños en la cancha tras la final y Cipolletti pagó

El club rionegrino abonó más de seis millones de pesos al reconocer algunos destrozos de sus hinchas en el sector de tribunas.

02/11/2026 | 19:08Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Cipolletti se hizo cargo de los daños en San Francisco

FOTO: Cipolletti se hizo cargo de los daños en San Francisco

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Sportivo Belgrano de San Francisco aplaudió el gesto de los dirigentes de Cipolletti de Río Negro, luego de la final del Torneo Federal "A", que tuvo lugar en el estadio Juan Pablo Francia.

Allí jugaron hace algunos días "Cipo" y San Martín de Formosa, que terminó ganando y ascendiendo a la Primera Nacional.

Es que los directivos de la "Verde" encontraron daños en las tribunas que ocuparon los hinchas del conjunto rionegrino y se comunicaron de inmediato con sus pares de Cipolletti.

Se les informó, mediante registro fotográfico de los destrozos, y se les envió el presupuesto detallado para llevar adelante las reparaciones necesarias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La dirigencia de Cipolletti asumió sin vueltas la responsabilidad por el accionar de su gente y efectuó una transferencia por $6.367.434 destinada a cubrir la totalidad de los gastos de los materiales necesarios para dejar las instalaciones en óptimas condiciones.

En el comunicado, Sportivo cierra: "Queremos agradecer y destacar especialmente el gesto y la predisposición de la dirigencia de Cipolletti, que respondió con responsabilidad y compromiso ante esta situación".

Lectura rápida

¿Qué sucedió después de la final del Torneo Federal "A"?
Los dirigentes de Cipolletti asumieron la responsabilidad por los daños en las tribunas y realizaron una transferencia para cubrir los gastos de reparación.

¿Quiénes jugaron en la final del torneo?
En la final se enfrentaron Cipolletti y San Martín de Formosa, siendo este último el ganador que ascendió a la Primera Nacional.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El partido se disputó en el estadio Juan Pablo Francia.

¿Cuánto dinero transfirió Cipolletti para las reparaciones?
Cipolletti efectuó una transferencia por $6.367.434 para cubrir los gastos de materiales necesarios para las reparaciones.

¿Qué expresó Sportivo Belgrano en su comunicado?
Sportivo Belgrano agradeció el gesto y la predisposición de la dirigencia de Cipolletti por responder con responsabilidad y compromiso ante la situación.

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