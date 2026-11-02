Encuentro clave entre Rubio y el canciller venezolano en Washington tras restablecimiento de lazos

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el nuevo canciller de Venezuela, Oliver Blanco, se encontraron este lunes en Washington, en el primer contacto oficial entre los jefes de la diplomacia de ambos países desde la reanudación de relaciones diplomáticas tras la detención de Nicolás Maduro a principios de este año.

La reunión se dio luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el jueves pasado que el país llevará a cabo "todas" las elecciones que estipula su Constitución, aunque no se especificaron fechas concretas.

Ambos funcionarios fueron fotografiados ante los medios poco después del mediodía en la sede del Departamento de Estado, luciendo un semblante serio y omitiendo el tradicional apretón de manos que suele caracterizar este tipo de encuentros, según reportes de DW y de Noticias Argentinas.

El secretario de Estado y el nuevo canciller de Venezuela se mostraron durante unos segundos entre las banderas de sus respectivos países, sin ofrecer declaraciones ni responder a preguntas de la prensa.

Blanco asumió el cargo de canciller el pasado jueves, designado por Delcy Rodríguez, en reemplazo de Félix Plasencia, quien ahora ocupa la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia venezolana.

Este encuentro también se produce en un contexto en el que la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó a Venezuela el 25 de octubre tras casi un año en el extranjero, donde ha insistido en la necesidad de convocar elecciones.