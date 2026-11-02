EE.UU. será mediador en conversaciones trilaterales entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi
Las conversaciones se centrarán en los acuerdos de seguridad para el período de posguerra, la asistencia humanitaria y los próximos pasos para alcanzar la paz.
FOTO: El emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff.
Washington, 2 noviembre (Xinhua) -- El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, anunció este lunes que su país será el mediador en las conversaciones a nivel de trabajo entre Rusia y Ucrania, que se llevarán a cabo en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.
La oficina de Witkoff confirmó a través de una publicación en la red social X que estas negociaciones están programadas para el 10 y 11 de noviembre en dicha ciudad.
Las pláticas se enfocarán en acuerdos de seguridad para el período de posguerra, esfuerzos para reducir la escalada, asistencia humanitaria y los pasos a seguir para alcanzar la paz.
Asimismo, los negociadores estadounidenses se reunirán esta semana en Bruselas con representantes de Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN para discutir garantías de seguridad para Ucrania, la arquitectura de seguridad europea de posguerra y oportunidades económicas para apoyar la reconstrucción de Ucrania, según la misma publicación.
A pesar de los intentos de la Administración Trump por alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, los intensos combates entre ambas naciones continúan sin pausa.
La última ronda de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos se realizó en febrero en Ginebra, Suiza, aunque no se lograron avances significativos.
Lectura rápida
¿Qué se discutirá en las conversaciones?
Se abordarán acuerdos de seguridad para el período de posguerra, asistencia humanitaria y próximos pasos hacia la paz.
¿Quién es el mediador?
El mediador es el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff.
¿Cuándo se llevarán a cabo las conversaciones?
Las negociaciones están programadas para el 10 y 11 de noviembre.
¿Dónde se realizarán las pláticas?
Las conversaciones tendrán lugar en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
¿Qué otras reuniones están programadas?
Se realizarán reuniones en Bruselas con representantes de varios países y organizaciones para discutir garantías de seguridad para Ucrania.
[Fuente: Noticias Argentinas]