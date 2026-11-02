EE.UU. será mediador en conversaciones trilaterales entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi

Washington, 2 noviembre (Xinhua) -- El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, anunció este lunes que su país será el mediador en las conversaciones a nivel de trabajo entre Rusia y Ucrania, que se llevarán a cabo en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

La oficina de Witkoff confirmó a través de una publicación en la red social X que estas negociaciones están programadas para el 10 y 11 de noviembre en dicha ciudad.

Las pláticas se enfocarán en acuerdos de seguridad para el período de posguerra, esfuerzos para reducir la escalada, asistencia humanitaria y los pasos a seguir para alcanzar la paz.

Asimismo, los negociadores estadounidenses se reunirán esta semana en Bruselas con representantes de Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN para discutir garantías de seguridad para Ucrania, la arquitectura de seguridad europea de posguerra y oportunidades económicas para apoyar la reconstrucción de Ucrania, según la misma publicación.

A pesar de los intentos de la Administración Trump por alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, los intensos combates entre ambas naciones continúan sin pausa.

La última ronda de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos se realizó en febrero en Ginebra, Suiza, aunque no se lograron avances significativos.