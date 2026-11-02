Desvalijaron un local de ropa en pleno centro de Rosario: "No sé cómo salir adelante"

Un local de indumentaria ubicado en la esquina de Sarmiento y San Luis, en pleno centro de Rosario, fue desvalijado durante el fin de semana. Los propietarios descubrieron el robo este lunes por la mañana, cuando llegaron al comercio y encontraron el interior completamente vacío. Los delincuentes se llevaron toda la mercadería, además de una computadora, parlantes y otros elementos de trabajo.

“Cuando llegamos al local estaba totalmente normal por afuera, pero cuando entramos estaba totalmente vacío, 100% desvalijado. Toda la ropa, todas las perchas, la computadora, los parlantes, todo lo que había acá adentro se lo llevaron”, relató Abril, una de las responsables del negocio, al móvil de Cadena 3 Rosario.

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Según explicó, los ladrones rompieron un vidrio y utilizaron la persiana para trepar e ingresar al establecimiento. Después del robo, dejaron algunas prendas colgadas en el frente para disimular que el comercio había sido vaciado. La alarma, de acuerdo con lo señalado por la damnificada, aparentemente funcionaba con normalidad.

Tras advertir lo ocurrido, los propietarios dieron aviso a la Policía y comenzaron a comunicarse con comerciantes de la zona. A través de las cámaras de seguridad de los vecinos pudieron acceder a imágenes en las que aparecen dos personas que, según afirmaron, fueron reconocidas por quienes trabajan en el sector.

Abril sostuvo que los sospechosos serían conocidos en el barrio y que habrían estado involucrados en otros hechos contra comercios de la zona. También manifestó su frustración por la falta de respuestas y reclamó que se investigue lo sucedido. “Espero que como mínimo esta persona no deambule por calle Sarmiento como si nada. Realmente le robó a mi vecino, le robó a los vecinos de enfrente”, expresó.

La comerciante contó que el negocio tenía las medidas de seguridad correspondientes y que nunca imaginó que pudiera ocurrir un episodio de semejante magnitud en una esquina céntrica, con circulación permanente de personas. “Tengo 23 años de esfuerzo, toda mi vida, todo mi trabajo está puesto acá adentro. Ahora queda salir adelante, pero no sé cómo”, manifestó.

Además, los propietarios difundieron un alias para recibir colaboraciones que les permitan afrontar las pérdidas y tratar de recuperar parte de lo sustraído. La damnificada explicó que la ropa tiene etiquetas y características particulares de la marca, por lo que confía en que pueda ser identificada si aparece en algún comercio o intento de reventa. “Espero que aparezca algo: un culpable, una prenda, algo de información”, concluyó.

Informe de Franco Giacometti.