Raúl Jalil, gobernador de Catamarca: “La gente quiere que dialoguemos con Javier Milei”

¿Qué fue primero en las provincias mineras: la decisión política de encarar la producción y extracción del subsuelo o el hecho de que esa riqueza estaba allí disponible y resultaba imprescindible explotarla?

Es un proceso conjunto. La incorporación de Diego Santilli al Gobierno nacional ha mejorado sustancialmente el diálogo con los gobernadores. En la política, como decía Darwin, hay que tener la capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias ante las inversiones. Como provengo del sector empresarial, entiendo que los inversores analizan la seguridad jurídica provincial, pero también requerían marcos como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Considero que el RIGI es una herramienta muy positiva, que debería ser permanente e incluir también un capítulo específico para pequeñas y medianas empresas. Argentina cuenta con una oportunidad geopolítica única en un contexto mundial complejo. En Catamarca abrimos cuatro plantas de litio, ya sumamos la quinta y tenemos autorizaciones para dos más; además, en julio comenzaremos a exportar cobre. El efecto multiplicador de la minería es enorme para el crecimiento de toda la región.

El presidente Javier Milei comparó la transformación minera de Catamarca con la situación de La Rioja, señalando las diferencias en el manejo económico. ¿Cómo analiza esa comparación?

Las comparaciones entre provincias no suelen ser oportunas, pero en Catamarca vimos claramente esta oportunidad de desarrollo. La exgobernadora Lucía Corpacci ya venía trabajando en el impulso minero y varios gobernadores del peronismo entendimos que esta actividad beneficia de manera directa a la provincia. Es necesario consolidar políticas públicas de Estado a largo plazo, independientemente de quién gobierne circunstancialmente. En ese sentido, acompañamos la necesidad de contar con una política industrial integrada, complementada por la obra pública, la infraestructura de gas y conectividad, y el respaldo de la banca oficial.

¿Cómo ha evolucionado la generación de empleo privado en Catamarca a partir de la minería y cuál es la proyección frente al empleo público?

Existía un componente cultural complejo: al inicio de mi gestión en 2019, la gente no consideraba como empleo formal el trabajo en el sector privado. Eso ha cambiado radicalmente; pasamos de 27.000 empleos privados a cerca de 40.000. Las empresas mineras atraviesan etapas de exploración, construcción —donde se demanda la mayor cantidad de mano de obra—, explotación y cierre. Aunque las regalías mineras representan un 3,5% —a diferencia del 12% en hidrocarburos—, el impacto de los proveedores y la actividad colateral permitió que el mes pasado nuestra recaudación provincial creciera un 10% en términos reales. El bajo nivel de endeudamiento provincial nos permite aplicar estas políticas de fomento y salir activamente a buscar inversiones.

Ante la alta demanda de insumos y servicios de las mineras, ¿existe alguna regulación de "compre catamarqueño" o barreras para el ingreso de empresas proveedoras de otras provincias?

No tenemos una ley de proveedores que imponga barreras o exclusividades; se trata de contrataciones entre privados donde las empresas solo deben inscribirse como proveedoras. Exigimos tres controles esenciales: ambiental, económico y social. Creamos un fideicomiso minero donde los recursos van destinados de manera transparente y directa a la zona de influencia de los yacimientos para obras de energía y conectividad vial. La comunidad catamarqueña acompaña la minería porque comprueba que mejora la calidad de vida, fomenta el desarrollo metalmecánico local y genera oportunidades para que los jóvenes se formen como ingenieros o proveedores.

¿En qué etapa se encuentra el desarrollo de la megaminería en la provincia y qué impacto económico se proyecta?

Estamos en la etapa inicial de un proceso de gran magnitud. Se aprobó el proyecto de la empresa Glencore —el proyecto Mara— y calculamos que a partir de julio exportaremos cerca de 40 millones de dólares mensuales en cobre. En los próximos meses prevemos la aprobación del proyecto Agua Rica. En el país aún no se ha tomado dimensión de cómo la minería contribuirá a estabilizar la macroeconomía. Mientras Chile exporta entre 60.000 y 70.000 millones de dólares en cobre, la Argentina exporta entre 7.000 y 9.000 millones; el potencial de crecimiento es inmenso. Actualmente, la actividad ya genera unos 7.000 empleos entre directos e indirectos.

¿Considera que el debate sobre la seguridad jurídica y la vigencia del RIGI ya está saldado, a pesar de las posturas de algunos sectores de su espacio político?

Es una discusión que ha quedado en el pasado porque la importancia de la minería es indiscutible. Para los gobernadores y para los inversores extranjeros, la seguridad jurídica y la previsibilidad del RIGI son fundamentales para permitir la liquidación de utilidades y definir la matriz impositiva. Mandatarios de distintos signos políticos, como los que integramos la Región del Litio, nos hemos puesto de acuerdo en dar confianza a las inversiones. Además, a partir del próximo año aplicaremos en Catamarca una alícuota de ingresos brutos cero para el clúster minero, la industria, el turismo, la agroindustria y la economía del conocimiento.

¿Cómo proyectan administrar e invertir los recursos de las regalías mineras al tratarse de un recurso natural no renovable?

Al asumir la gobernación dispuse dos medidas centrales: en primer lugar, impedir que las concesiones mineras se utilicen para la especulación inmobiliaria; si no hay inversión real, las áreas pasan a la empresa estatal provincial para buscar nuevos inversores. En segundo lugar, canalizar las regalías mediante un fideicomiso minero con la participación del Banco Nación, cuyas obras se deciden a través de audiencias públicas con la comunidad. Ese dinero se destina exclusivamente a infraestructura energética, rutas, conectividad y desarrollo turístico. La meta es aprovechar los excedentes mineros para transformar y diversificar de forma permanente la matriz productiva provincial.

Usted ha acompañado iniciativas legislativas impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Ese diálogo institucional implica también un respaldo político a la gestión del presidente Javier Milei?

El mandato de los ciudadanos es claro: exigen que dialoguemos con el presidente Milei para defender los intereses provinciales. Siempre se logran mejores resultados mediante el diálogo que alimentando la cultura de la confrontación. Hay principios macroeconómicos como el equilibrio fiscal y el no gastar más de lo que se ingresa que han llegado para quedarse. Mantenemos una comunicación fluida con las autoridades nacionales para acordar políticas de Estado que beneficien a la gente y brinden previsibilidad a la gestión.

¿La mayor autonomía financiera de las provincias mineras está reconfigurando el mapa y el liderazgo político en el país?

Sin dudas. En Catamarca los ingresos de origen provincial pasaron del 11% al 18% o 19%, y proyectamos alcanzar el 25% el próximo año, mientras que las exportaciones subirán de 300 a 2.000 millones de dólares. El eje económico y político del país está retornando hacia las provincias del oeste y el interior federal. La sociedad actual es sumamente pragmática y evalúa a los gobiernos por la gestión, la paz social, el pago en término de salarios y la ejecución de obras, por encima de las estructuras partidarias tradicionales.

Entrevista de Sergio Suppo.