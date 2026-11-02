Choque entre dos utilitarios en la autopista Rosario-Santa Fe dejó un herido en el hospital

Un siniestro vial ocurrido en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del kilómetro 3, en jurisdicción de Granadero Baigorria y en sentido hacia Santa Fe, dejó como saldo una persona herida derivada al hospital de Baigorria, según la información constatada del caso.

De acuerdo con los datos relevados, se trató de un choque entre dos utilitarios. El hecho se produjo cuando el conductor de uno de ellos sufrió un pico de diabetes y detuvo su vehículo en medio de la calzada. Varios automovilistas que circulaban detrás lograron esquivarlo, pero el segundo utilitario no pudo hacerlo y lo embistió.

El hombre que conducía el vehículo detenido fue trasladado al hospital de Granadero Baigorria con heridas que incluyen fracturas en miembros superiores, de acuerdo con lo informado.

Como consecuencia del siniestro y de las tareas de remoción de los vehículos, la calzada permaneció cortada en el kilómetro 3 durante un tiempo, lo que generó demoras en el tránsito hacia Santa Fe. Con el correr de la tarde, la zona se fue liberando de a poco y el tránsito se estaba restableciendo, por lo que se recomendaba circular con precaución en el sector.

Las circunstancias precisas del hecho quedaron bajo análisis, mientras se aguardaba el parte médico oficial sobre la evolución del herido.