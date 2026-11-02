Violento asalto en Córdoba: balearon al dueño de una distribuidora y presumen un ataque planificado

Un violento asalto se registró a primera hora de este lunes en el norte de la ciudad de Córdoba.

El dueño de una distribuidora mayorista de frutas y verduras fue sorprendido y baleado por tres delincuentes cuando llegaba a su depósito ubicado sobre la avenida Juan B. Justo al 5.100, en un ataque que la principal hipótesis investigativa señala como planificado con inteligencia previa.

La víctima, identificada como Gabriel Emiliano, arribó al local cerca de las 4:00 con la intención de retirar la camioneta de trabajo para dirigirse al Mercado de Abasto.

Antes de descender de su auto personal, fue abordado por la espalda por los asaltantes, quienes lo golpearon en la cabeza y le dispararon en la zona de la ingle antes de huir con una mochila que contenía dinero en efectivo, documentación y una computadora.

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VIOLENTO ROBO CBA. Un hombre de 42 años baleado en la ingle por 3 delincuentes en una distribuidora de Juan B. Justo 5100. Corriendo buscó ayuda a la YPF del frente. “Sabían el movimiento porque solo los lunes salimos temprano al Mercado” dijo a @Cadena3Com su hermana https://t.co/oLTDVsjuIz — Lucía González (@LuciaGonzlez) November 2, 2026

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Malherido, el comerciante logró cruzarse hacia una estación de servicio YPF ubicada a la altura del 5200 de la misma avenida, donde fue asistido por un patrullero policial y una ambulancia del servicio de emergencias.

Según informaron desde su entorno, la víctima se encuentra fuera de peligro.

Las sospechas de los empleados apuntan a un entregador o a un trabajo de inteligencia previa: el comerciante solo acude los lunes de madrugada a retirar el vehículo —el resto de la semana lo hace por la tarde— y los ladrones caminaron pegados a los muros para esquivar las cámaras de seguridad.

La Policía de Córdoba mantiene restringido el acceso al predio mientras trabaja en el relevamiento de pruebas y pericias.

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