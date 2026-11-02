Gabriel Rabinovich: "La ciencia debe ser una cuestión de Estado que trascienda todo color político"

En el marco de la entrega del Premio Mundial de Ciencia Albert Einstein 2026 en el Teatro del Libertador San Martín de Córdoba, el reconocido bioquímico e investigador del CONICET y la UBA, Gabriel Rabinovich, expresó este lunes su profunda emoción al recibir esta distinción en su ciudad natal.

Durante una entrevista con Cadena 3, el científico cordobés destacó el valor sentimental de ser galardonado en el lugar donde realizó sus estudios primarios, universitarios y su doctorado en Ciencias Químicas. Asimismo, resaltó el orgullo de representar a la ciencia argentina frente a los referentes del Consejo Mundial de Ciencias presentes en la provincia.

Al repasar su trayectoria iniciada en 1993, Rabinovich detalló el hallazgo clave de la proteína Galectina-1 y su papel fundamental en el mecanismo de escape tumoral. Según explicó, los tumores expresan entre 10 y 100 veces más esta proteína que las células normales, liberándola como "misiles" para bloquear y destruir a los linfocitos que intentan defender al organismo.

A partir de este avance y tras fundar la empresa biotecnológica Galtec, su equipo logró diseñar tanto inhibidores para rearmar el sistema inmune frente al cáncer de piel o colon, como estimulantes para aplacar respuestas autoinmunes en enfermedades como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea o la psoriasis.

El investigador aclaró que ambas formulaciones se preparan actualmente para iniciar los ensayos clínicos de fase uno, orientados a evaluar su seguridad y eficacia terapéutica en pacientes. Rabinovich pidió cautela a la sociedad para no generar falsas expectativas, enfatizando que las drogas aún no se comercializan en el mercado. No obstante, remarcó que hoy falta mucho menos trecho por recorrer que cuando comenzaron el proyecto, gracias a la transferencia de 25 años de ciencia básica sustentada por el Estado hacia la medicina aplicada.

Un eje crítico de la charla fue la preocupación del bioquímico por el complejo momento que atraviesa el sector científico nacional, afectado por el desfinanciamiento y el menosprecio hacia los investigadores. El especialista alertó sobre el vaciamiento de los laboratorios y la emigración de jóvenes científicos hacia el exterior, lo que representa una pérdida irreparable de talento y de décadas de trabajo invertidas. En ese sentido, advirtió que las atractivas oportunidades internacionales dificultarán el retorno de los profesionales que hoy abandonan el país.

Frente a este escenario, el galardonado remarcó que el apoyo a la investigación no puede depender de la gestión política de turno. Por ello, sostuvo que la ciencia y la innovación tecnológica deben ser asumidas como una política de Estado transversal a todas las administraciones. Finalmente, agradeció la labor de los medios de comunicación por dar visibilidad al trabajo que realizan los científicos argentinos y transmitir el valor social del conocimiento.

Entrevista de “Amamos Argentina”.