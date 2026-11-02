Detuvieron en Villa María al jefe de la Policía Federal de Rafaela por denuncia de abuso sexual
El comisario Diego Armando Pizarro fue apresado por orden de la fiscal Silvia Maldonado, tras una denuncia de una adolescente de 17 años. Estaba de vacaciones y trabajaba con una aplicación de viajes.
02/11/2026 | 15:42Redacción Cadena 3
FOTO: Archivo.-
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Audio. Detienen al jefe de la Policía Federal de Rafaela por abuso sexual en Villa María
Panorama Federal
El jefe de la División Unidad Operativa Federal (Duof) de Rafaela, comisario Diego Armando Pizarro, fue detenido en la ciudad cordobesa de Villa María en el marco de una investigación judicial iniciada a partir de la denuncia de una adolescente de 17 años por un presunto caso de abuso sexual.
La medida fue ordenada por la fiscal Silvia Maldonado, quien interviene en la causa y dispuso la aprehensión del funcionario policial para avanzar con la investigación.
De acuerdo con la información trascendida, Pizarro se encontraba de licencia por vacaciones en Villa María, localidad donde reside habitualmente. Durante ese período, además de sus días de descanso, realizaba viajes mediante una aplicación de transporte.
La denuncia de la menor motivó la intervención de la Justicia cordobesa, que dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del episodio denunciado y determinar las eventuales responsabilidades.
Según trascendió, en el marco de la investigación también se realizaron procedimientos en el domicilio del efectivo, donde se habrían secuestrado elementos de interés para la causa, que serán sometidos a las correspondientes pericias.
El comisario Pizarro estaba al frente de la dependencia de la Policía Federal en Rafaela desde febrero de este año. Su detención generó repercusiones en el ámbito de la fuerza, mientras la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia de Villa María.
Por el momento, la causa se encuentra en etapa investigativa y el hecho denunciado deberá ser esclarecido mediante las actuaciones judiciales correspondientes. Pizarro permanece a disposición de la Justicia.
Lectura rápida
¿Quién fue aprehendido? El comisario Diego Armando Pizarro.
¿Por qué fue aprehendido? Por orden de la fiscal Silvia Maldonado, tras una denuncia por un presunto hecho de abuso sexual.
¿Dónde ocurrió la detención? En la ciudad cordobesa de Villa María.
¿Cuándo fue detenido? Durante su licencia por vacaciones, que comenzó en febrero de este año.
¿Qué medidas se tomaron en la investigación? Se realizaron procedimientos en su domicilio y se secuestraron elementos de interés para la causa.