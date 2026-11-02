Detuvieron en Villa María al jefe de la Policía Federal de Rafaela por denuncia de abuso sexual

El jefe de la División Unidad Operativa Federal (Duof) de Rafaela, comisario Diego Armando Pizarro, fue detenido en la ciudad cordobesa de Villa María en el marco de una investigación judicial iniciada a partir de la denuncia de una adolescente de 17 años por un presunto caso de abuso sexual.

La medida fue ordenada por la fiscal Silvia Maldonado, quien interviene en la causa y dispuso la aprehensión del funcionario policial para avanzar con la investigación.

De acuerdo con la información trascendida, Pizarro se encontraba de licencia por vacaciones en Villa María, localidad donde reside habitualmente. Durante ese período, además de sus días de descanso, realizaba viajes mediante una aplicación de transporte.

La denuncia de la menor motivó la intervención de la Justicia cordobesa, que dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del episodio denunciado y determinar las eventuales responsabilidades.

Según trascendió, en el marco de la investigación también se realizaron procedimientos en el domicilio del efectivo, donde se habrían secuestrado elementos de interés para la causa, que serán sometidos a las correspondientes pericias.

El comisario Pizarro estaba al frente de la dependencia de la Policía Federal en Rafaela desde febrero de este año. Su detención generó repercusiones en el ámbito de la fuerza, mientras la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia de Villa María.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa investigativa y el hecho denunciado deberá ser esclarecido mediante las actuaciones judiciales correspondientes. Pizarro permanece a disposición de la Justicia.