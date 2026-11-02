Franco Colapinto lamenta penalización que lo dejó sin puntos en el GP de México

Buenos Aires, 2 noviembre (NA) -- El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, asumió la responsabilidad y expresó su descontento por la penalización que recibió durante el Gran Premio de la Ciudad de México, correspondiente a la decimonovena fecha de la Fórmula 1.

"Es un final muy amargo, sobre todo después de la buena sensación que suponía volver a sumar puntos tras una racha de carreras en las que no logré terminar", manifestó el argentino.

Colapinto había completado una carrera casi perfecta, finalizando en el octavo lugar, pero una sanción posterior a Oscar Piastri le permitió avanzar una posición más y así sumar seis puntos en el campeonato.

Sin embargo, una penalización de 10 segundos por no desacelerar lo suficiente en un sector con bandera amarilla lo relegó al decimoquinto puesto. La misma infracción también afectó a su compañero Pierre Gasly, quien terminó dos lugares por detrás.

El oriundo de Pilar se mostró decepcionado y aceptó la culpa por lo ocurrido en la carrera del pasado domingo, aunque destacó el esfuerzo del equipo de Alpine: "Pido disculpas a todo el equipo por lo que ocurrió bajo bandera amarilla. Aunque es difícil de explicar, fue un error mío al volante".

"Siento que, en general, el equipo ejecutó la carrera muy bien en circunstancias complicadas; sin embargo, debido a una infracción bajo bandera amarilla, recibimos una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos haber conseguido", continuó Colapinto.

Por otro lado, expresó su satisfacción con el rendimiento del equipo en comparación con carreras anteriores: "Hubo varias reanudaciones y salidas del coche de seguridad, pero creo que, como equipo, lo gestionamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo ha realizado un gran esfuerzo en las últimas carreras para revertir nuestra reciente mala racha".

Finalmente, no olvidó felicitar al piloto campeón del primer campeonato de la Fórmula 1: "Muchas felicidades a Kimi Antonelli. Se lo merece de verdad tras la temporada que ha tenido, ¡y qué mejor forma de celebrarlo que junto a Max Verstappen y Lewis Hamilton en el podio! Ahora se une a esa lista de grandes campeones, y me alegro mucho por él".

Por su parte, el director deportivo de Alpine, Flavio Briatore, se mostró conforme con el desempeño del equipo en la carrera: "Estoy satisfecho con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero no tanto con el resultado final".

Sin embargo, también expresó su frustración por la penalización que dejó sin puntos a la escudería: "Tras las sanciones aplicadas después de la carrera, nos marchamos de Ciudad de México sin puntos, lo cual es una lástima, dado que ambos coches habían terminado en posiciones de puntos".

Finalmente, analizó la actuación de sus pilotos: "Franco realizó una carrera muy buena y constante, algo que necesitaba tras una racha de mala suerte en las últimas citas. Pierre también pilotó bien, a pesar de haber tenido algunos problemas de potencia en la salida, por lo que hizo un buen trabajo al recuperar terreno. Resulta frustrante no llevarnos nada de esta carrera".