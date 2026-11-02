Dos jóvenes crearon una aplicación para orientar a los peregrinos durante la visita del Papa a Luján

FOTO: PapApp fue diseñada por Juan Segundo Addamo y Simón Forteza, es gratuita y ya está disponible.

Juan Segundo Addamo y Simón Forteza, dos jóvenes estudiantes de cuarto año de Ingeniería Informática de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y oriundos de Luján, desarrollaron una aplicación para orientar a los peregrinos durante la visita del Papa a Luján.

Esta herramienta, gratuita y disponible en tiendas oficiales, permite acceder a mapas y ubicaciones sin necesidad de conexión a internet.

Juan y Simón explicaron a Cadena 3: "Nosotros desarrollamos una aplicación que se llama PapApp. Está disponible actualmente en todas las tiendas oficiales para el celular. Te la puedes descargar si tienes Android y si tienes iPhone".

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La aplicación se presenta como una solución ante la saturación de señal que se espera el 11 de noviembre, fecha de la visita del Papa León XIV. "Ese día se estima que vendrán entre 1.5 y 2.5 millones de personas", señaló Simón. "La señal se va a saturar, por lo tanto, no va a haber ningún tipo de señal y es una solución muy práctica para ese día".

La app incluye información sobre puntos de agua, baños, puestos médicos y estacionamientos. Juan agregó: "La idea es que funcione totalmente independiente en el celular de cada uno con todos los mapas, rutas, todo cargado".

Para utilizar PapApp, los usuarios deben descargarla previamente con conexión a internet. Simón aclara: "Las personas se lo tienen que descargar de las tiendas oficiales con internet, ese paso sí lleva internet, y abrir la aplicación para descargar toda la información en el celular".

Una vez descargada, la aplicación permite acceder a toda la información sin señal. Los creadores también planean actualizar los datos a medida que se acerque la fecha del evento. "A medida que vayan pasando los días, vamos a ir actualizando la información y cargando nuevos puntos dependiendo de la información oficial de la municipalidad, provincia y nación".

Entrevista de Alejandro Bustos.