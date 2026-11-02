Promesa de partidazo en la cuarta ronda del Regional: Camioneros - Juniors

FOTO: Juniors es uno de los candidatos

Desde la próxima semana, se disputará la cuarta ronda del Torneo Regional Federal Amateur, que tuvo la clasificación de los dos equipos que representan a la Liga Cordobesa y que casualmente se eliminarán entre sí.

General Paz Juniors doblegó a Canalense 4 a 0, con un global de 5 a 1 y se medirá ante Camioneros, que eliminó a Alumni en Villa María al superarlo por penales en la Plaza Manuel Anselmo Ocampo.

Camioneros perdió en Córdoba 1-0 y ganó en Villa María por el mismo resultado, y en la tanda de penales se impuso 5-3.

Entonces se medirán primero siendo local Camioneros el venidero fin de semana, y luego el "Albo" hará de anfitrión.

Cabe recordar que, en la fase de grupos, Camioneros ganó solamente un partido y empató los otros cuatro, perdiendo el invicto en la tercera ronda ante Alumni.

Juniors fue el mejor en grupos, al quedar como líder con 16 puntos, con cinco victorias y una igualdad, terminando invicto, y además ganando los dos partidos de eliminación directa contra Canalense de Canals.

EL RESTO

El otro equipo que representó a Córdoba fue Juventud Unida de Mina Clavero, que en La Rioja cayó ante Defensores de la Boca 3-0, tras un empate sin goles en Traslasierra.

Por la cuarta ronda se producirán además estos partidos: Unión Lugones de Añayuta – Central Argentino de Santiago del Estero, Villa Cubas de Catamarca – Américo Tesorieri de Catamarca y Defensores de La Boca – Unión Santiago de Santiago del Estero.