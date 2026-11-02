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Promesa de partidazo en la cuarta ronda del Regional: Camioneros - Juniors

El "Camión" viene de eliminar a Alumni en Villa María, mientras que el "Albo" sigue invicto y se sacó de encima a Canalense con un global de 5 a 1.

02/11/2026 | 15:59Redacción Cadena 3

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Desde la próxima semana, se disputará la cuarta ronda del Torneo Regional Federal Amateur, que tuvo la clasificación de los dos equipos que representan a la Liga Cordobesa y que casualmente se eliminarán entre sí.

General Paz Juniors doblegó a Canalense 4 a 0, con un global de 5 a 1 y se medirá ante Camioneros, que eliminó a Alumni en Villa María al superarlo por penales en la Plaza Manuel Anselmo Ocampo.

Camioneros perdió en Córdoba 1-0 y ganó en Villa María por el mismo resultado, y en la tanda de penales se impuso 5-3.

Entonces se medirán primero siendo local Camioneros el venidero fin de semana, y luego el "Albo" hará de anfitrión.

Cabe recordar que, en la fase de grupos, Camioneros ganó solamente un partido y empató los otros cuatro, perdiendo el invicto en la tercera ronda ante Alumni.

Juniors fue el mejor en grupos, al quedar como líder con 16 puntos, con cinco victorias y una igualdad, terminando invicto, y además ganando los dos partidos de eliminación directa contra Canalense de Canals.

EL RESTO

El otro equipo que representó a Córdoba fue Juventud Unida de Mina Clavero, que en La Rioja cayó ante Defensores de la Boca 3-0, tras un empate sin goles en Traslasierra.

Por la cuarta ronda se producirán además estos partidos: Unión Lugones de AñayutaCentral Argentino de Santiago del Estero, Villa Cubas de CatamarcaAmérico Tesorieri de Catamarca y Defensores de La BocaUnión Santiago de Santiago del Estero.

Lectura rápida

¿Qué se disputará la próxima semana? La cuarta ronda del Torneo Regional Federal Amateur.

¿Quiénes se eliminarán entre sí? General Paz Juniors y Camioneros.

¿Dónde se llevó a cabo la eliminación de Alumni? En Villa María, en la Plaza Manuel Anselmo Ocampo.

¿Cuál fue el resultado de Juniors en la fase de grupos? Quedó como líder con 16 puntos, cinco victorias y una igualdad, terminando invicto.

¿Qué otros partidos se jugarán en la cuarta ronda? Unión Lugones vs Central Argentino, Villa Cubas vs Américo Tesorieri y Defensores de La Boca vs Unión Santiago.

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