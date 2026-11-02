Casi clasificado, Newell's vuelve a entrenar tras el empate y con la cabeza en Instituto

Por Gonzalo Calvigioni

Newell’s Old Boys comienza a preparar su última presentación en la fase regular del campeonato, con la clasificación a los playoffs prácticamente asegurada. Después del empate frente a Unión en el Coloso Marcelo Bielsa, el plantel rojinegro tuvo día libre y vuelve a los entrenamientos este martes en el predio de Bella Vista.

El próximo compromiso será frente a Instituto, en Córdoba, en un encuentro que, de acuerdo con la información que maneja el club, se disputaría el domingo. Será la última oportunidad para el equipo de Frank Darío Kudelka de sumar puntos antes del inicio de la instancia eliminatoria.

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? NEWELL'S SE PREPARA PARA EL CIERRE DEL TORNEO: VISITA A INSTITUTO Y PIENSA EN LOS PLAYOFFS Después del empate frente a Unión en el Coloso Marcelo Bielsa, Newell's tuvo este lunes jornada libre y retomará los entrenamientos este martes en el predio de Bella Vista. https://t.co/KdeuIpvLKm — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 2, 2026

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De cara a ese partido, el entrenador ya sabe que tendrá algunas ausencias. Bruno Cabrera y Franco Escobar no estarán disponibles, mientras que habrá que seguir la evolución de Lautaro Janetti para determinar si puede regresar y sumarse a las alternativas del cuerpo técnico.

En cuanto a la clasificación, Newell’s todavía conserva una posibilidad matemática de ser alcanzado por San Lorenzo, aunque las chances de quedar afuera son prácticamente nulas. De esta manera, el conjunto del Parque Independencia tiene prácticamente garantizado su lugar entre los equipos que disputarán los playoffs.

La clasificación también representa un hecho significativo para el club: será la primera vez que Newell’s dispute esta instancia desde la implementación del actual formato de campeonato. Con ese objetivo prácticamente cumplido, la Lepra buscará cerrar la fase regular de la mejor manera en Córdoba y llegar en buenas condiciones al inicio de los cruces eliminatorios.