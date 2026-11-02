Central prendido, Newell's se blinda y el VAR no cobra lo que no ve

Por Claudio Giglioni

Central hizo lo que tenía que hacer: ganar. No era un partido para especular, era un partido para llegar vivo a la última fecha. Y lo consiguió. El resultado de Boca le bajó la efervescencia al conjunto canalla, porque ese empate de Boca ante River en el clásico —que no era una locura— lo dejaba en una situación ideal a la espera del partido con Argentinos Juniors. Por eso Central sigue vivo y va a tener que jugarse el partido. Lo que tiene que hacer es ponerse en ganancia lo más temprano posible para meterle presión a Boca y, después, ver qué ocurre con Argentinos Juniors. En el fútbol, la presión temprana vale tanto como un gol.

Newell''s, en cambio, es otra película. Se ha transformado en un equipo regular, que se juega siempre igual, sin la pelota y defensivamente. Kudelka ha hecho un equipo firme, competitivo, y con la pelota ha construido algo bastante creíble. Los números hablan por sí solos: de los últimos 10 partidos, Newell''s ganó solo 2, pero perdió uno solo. Es un equipo que le cuesta ganar, pero que es muy difícil de perder. Y eso, en los playoffs —donde futbolísticamente tiene grandes chances de jugar—, puede ser una virtud. Porque un equipo que empata mucho después va a penales, y en penales puede pasar cualquier cosa. La regularidad, en instancias decisivas, a veces pesa más que la jerarquía.

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? “CENTRAL ESTÁ VIVO Y VA A TENER QUE JUGARSE TODO EN LA ÚLTIMA FECHA” Claudio Giglioni analizó el presente de Rosario Central, Newell's y Boca tras un fin de semana clave para la definición del Torneo Clausura y la tabla anual. https://t.co/ZpNLJGgCC4 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 2, 2026

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Pero no todo es fútbol de la ciudad. El clásico Boca-River volvió a dejar la polémica sobre la mesa: el arbitraje de Ramírez, con todas las quejas de River, y una realidad que el fútbol argentino no termina de asumir: la conjunción arbitraje-VAR se ha especializado en que casi todo lo que cobra está bien. El problema no es lo que cobran, es lo que no cobran, lo que no llaman. Eso lo hemos dicho hasta el hartazgo y, sin ningún lugar a dudas, se necesita una renovación, un cambio de cúpulas, como ocurre a veces con la policía o con un Ministerio de Seguridad cuando las cosas no funcionan.

En lo estrictamente futbolístico, Boca ganó con creces el clásico: River no dio la medida, y el mediocampo local lo superó ampliamente. Fue muy pobre lo de River, y también se sobregira el reclamo directivo, de jugadores y técnicos sobre el árbitro para no hablar de la muy floja presentación.

Boca quedó dependiendo de sí mismo y se va a jugar la final del campeonato el fin de semana. Los partidos hay que jugarlos. Lo concreto es que Boca, por la diferencia de gol que tiene, ha quedado posicionado dependiendo de sí mismo y Central debe esperar ese resultado.