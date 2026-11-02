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Independiente Rivadavia triunfa ante Banfield y se acerca a los playoffs del Clausura

El equipo mendocino se impuso por 2-0, aunque aún no asegura su lugar en los playoffs, subiendo al séptimo puesto de su zona en el Torneo Clausura 2026.

02/11/2026 | 23:20Redacción Cadena 3

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César Florentín festeja uno de los goles de la remontada.

FOTO: César Florentín festeja uno de los goles de la remontada.

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Buenos Aires, 2 noviembre (NA) Independiente Rivadavia mostró un sólido desempeño en el juego aéreo y logró superar a un Banfield, que continúa con problemas defensivos, con un resultado de 3-1 en la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026.

De acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro comenzó con un gol de la visita a los 8 minutos, obra de Santiago Daniele, pero el local logró revertir la situación con un doblete de César Florentín y un autogol del propio Daniele, a los 10, 14 y 45 minutos del primer tiempo.

Con este triunfo, la "Lepra" mendocina se posiciona en el séptimo lugar, rompiendo una racha de cuatro partidos sin victorias y alcanzando los 22 puntos. En contraste, el equipo dirigido por Pedro Troglio se encuentra en una situación complicada, con apenas 14 puntos en 15 partidos, ocupando el antepenúltimo lugar en su grupo, lo que les impide aspirar a la clasificación.

En la próxima jornada, los dirigidos por Alfredo Berti se enfrentarán a Gimnasia de Mendoza en un clásico provincial, mientras que el "Taladro" cerrará su participación en el torneo ante Atlético de Tucumán, sin fecha ni horario confirmados para ambos partidos.

La primera acción del partido llegó a los siete minutos, cuando Lautaro Gómez, volante de la visita, controló el balón y remató rápidamente, pero Nicolás Bolcato logró desviar el tiro al córner.

En el tiro de esquina resultante, una pelota al área chica fue conectada por Santiago Daniele, quien, con un buen remate, puso el marcador 1-0 a favor de Banfield.

Apenas tres minutos después, otro tiro de esquina permitió que Juan Manuel Elordi asistiera a César Florentín, quien, en soledad, empató el encuentro de cabeza.

Cuatro minutos más tarde, un lateral preciso de Alejo Osella encontró a Florentín, que con una media vuelta desde el punto del penal, estableció el 2-1 para el local.

En el minuto 22, una jugada colectiva de Banfield culminó en un remate del lateral Juan Alfaro, que se fue desviado. Tres minutos después, Daniele realizó un pase largo que dejó a David Zalazar en una situación clara, pero su remate se fue por encima del travesaño.

A los 30 minutos del primer tiempo, un centro de Gonzalo Ríos encontró a Álex Arce, cuyo cabezazo se estrelló en el palo. En el tiempo añadido, un centro de Leonel Bucca resultó en un autogol de Daniele, que no pudo evitar que el balón ingresara a su arco.

En el segundo tiempo, las oportunidades fueron escasas, aunque Banfield logró anotar un gol a los 31 minutos, que fue anulado por un offside previo. En el sexto minuto, Lautaro Gómez volvió a inquietar con un zurdazo que impactó en el poste derecho de Bolcato.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Independiente Rivadavia venció a Banfield 3-1 en la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026.

¿Quiénes anotaron los goles?
Santiago Daniele abrió el marcador, pero César Florentín anotó dos goles y hubo un autogol de Daniele.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el 2 de noviembre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se jugó en el estadio Bautista Gargantini.

¿Cuál es la situación de los equipos tras el partido?
Independiente Rivadavia subió al séptimo lugar con 22 puntos, mientras que Banfield quedó antepenúltimo con 14 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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