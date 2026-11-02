Argentinos Juniors se impone a Atlético Tucumán y mantiene viva la esperanza de campeonato

Buenos Aires, 2 noviembre (NA) – Argentinos Juniors logró una valiosa victoria ante Atlético Tucumán, imponiéndose por 2-1 en un partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. A pesar de un sólido primer tiempo, el equipo visitante tuvo que defenderse en la segunda mitad.

Los goles que aseguraron los tres puntos para el "Bicho" fueron anotados por el delantero Matías Giménez y un gol en contra de Clever Ferreira, ambos en el primer tiempo, a los 29 y 43 minutos respectivamente. El descuento para Atlético llegó a través de Alexis Canelo, quien ejecutó un penal a los 40 minutos del segundo tiempo.

El encuentro también dejó al equipo local con un jugador menos, debido a la expulsión del defensor Luciano Vallejo, quien recibió su segunda tarjeta amarilla en el tercer minuto de descuento.

Con esta victoria, el equipo de La Paternal se posiciona segundo en la zona B, acumulando 31 puntos, y se encuentra en la misma cantidad de puntos que Boca en la tabla anual, con 60, aunque presenta una diferencia de gol inferior por nueve goles. Por su parte, el equipo dirigido por Julio César Falcioni se ubica en la décima posición con 17 puntos, sin opciones de acceder a los playoffs.

En la próxima jornada, Argentinos Juniors se enfrentará a Huracán, mientras que Atlético Tucumán visitará a Banfield, con horarios aún por confirmar.

Para consagrarse campeón y lograr su primer título en 16 años, Argentinos deberá esperar que se den ciertos resultados en la última fecha: puede ser campeón si empata, si Boca pierde y Rosario Central no gana, o si gana y Boca no suma puntos.

En un primer tiempo que tuvo pocas oportunidades de gol, la visita se mostró efectiva y logró marcar en dos ocasiones. El primer tanto llegó a los 29 minutos, cuando el defensor Franco Paredes recuperó la pelota y asistió a Matías Giménez Rojas, quien con un remate zurdo preciso anotó el primer gol.

El segundo gol se produjo a los 43 minutos, cuando Francisco Álvarez envió un pase largo que Clever Ferreira intentó desviar de cabeza, pero terminó superando a su arquero, marcando así el 2-0.

Atlético Tucumán apenas tuvo ocasiones claras hasta los seis minutos del segundo tiempo, cuando Manuel Brondo conectó un centro, pero su remate se estrelló en el palo. A los 24 minutos, Lautaro Godoy también estuvo cerca, pero su disparo se fue por encima del travesaño.

La llegada más clara para el equipo tucumano se dio a los 40 minutos, cuando un empujón en el área derivó en un penal que Canelo convirtió con tranquilidad, acortando la diferencia.