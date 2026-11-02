Expertos proponen un cambio en las recomendaciones sobre la hipertensión y el potasio

Durante décadas, la recomendación más común para combatir la hipertensión ha sido clara: reducir el consumo de sal. Sin embargo, un reciente informe científico sugiere que esta pauta podría estar omitiendo un componente igualmente crucial: el aumento de la ingesta de potasio.

Investigadores afirmaron que incrementar el consumo de potasio, en lugar de centrarse únicamente en disminuir el sodio, podría resultar en un mejor control de la presión arterial. Al abordar ambos nutrientes de manera conjunta, esta estrategia podría fortalecer los esfuerzos para prevenir la hipertensión y disminuir el riesgo de problemas cardiovasculares graves.

El impacto potencial de esta recomendación es significativo. La hipertensión afecta a más de 1.280 millones de adultos en todo el mundo y es un factor de riesgo principal para enfermedades cardiovasculares, como infartos y accidentes cerebrovasculares. Aunque las recomendaciones de salud pública han enfatizado tradicionalmente la reducción del sodio, los investigadores argumentaron que se debe prestar igual atención a la ingesta de potasio.

La importancia del potasio en la presión arterial

El sodio y el potasio son minerales esenciales que regulan el equilibrio de fluidos, la señalización nerviosa y la función muscular. Ambos influyen en la presión arterial, pero lo hacen de maneras diferentes.

Un consumo excesivo de sodio puede provocar que el cuerpo retenga más líquido, lo que incrementa la presión en los vasos sanguíneos. El potasio ayuda a contrarrestar algunos de los efectos del sodio al facilitar que los riñones eliminen el exceso de sodio a través de la orina. Además, contribuye al funcionamiento normal de las paredes de los vasos sanguíneos, lo que es fundamental para mantener una presión arterial saludable.

En el nuevo informe, médicos y expertos en salud propusieron que las recomendaciones dietéticas deberían abordar estos dos minerales de manera conjunta. En lugar de tratar la reducción del sodio como la solución principal, sugirieron combinarla con un mayor consumo de potasio para lograr resultados más efectivos.

"Es hora de considerar las intervenciones dietéticas de manera integral, ya que los componentes alimentarios interactúan y la fisiología es integrativa entre sistemas", declaró Naomi Fukagawa, M.D. Ph.D., profesora emérita de medicina en el Robert Larner, M.D. College of Medicine de la University of Vermont y autora principal del informe. "La evidencia creciente muestra que aumentar la ingesta dietética de potasio, así como reducir el sodio, trabajan juntos para gestionar mejor la hipertensión."

Un cambio importante en las pautas sobre la presión arterial

El informe, publicado en la revista revisada por pares American Journal of Clinical Nutrition, fue respaldado por el IAFNS Sodium in Food and Health Implications Committee.

Los investigadores examinaron la evidencia científica que respalda las recomendaciones actuales sobre el sodio y el potasio, así como formas prácticas de reducir el consumo de sodio y aumentar la ingesta de potasio. También exploraron los obstáculos para implementar estos cambios y identificaron áreas donde se necesita más investigación y políticas de salud pública actualizadas para mejorar los resultados.

Una de las preocupaciones centrales es que muchas personas consumen demasiado sodio mientras que su ingesta de potasio está muy por debajo de lo recomendado. Ambos patrones dietéticos pueden contribuir a la presión arterial elevada, lo que los convierte en objetivos importantes para la prevención y el tratamiento.

A pesar de los esfuerzos generalizados para alentar a las personas a limitar la sal, el consumo promedio de sodio sigue superando los niveles recomendados. Mientras tanto, la ingesta de potasio se mantiene "muy por debajo de los niveles óptimos en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo", según los autores.

Este desequilibrio sugiere que centrarse principalmente en lo que las personas deben reducir podría estar pasando por alto una oportunidad importante para mejorar la salud cardiovascular al alentarlas a consumir más un nutriente beneficioso.

Cómo aumentar el potasio en la dieta

El potasio está presente de forma natural en muchos alimentos comunes, incluidos frutas, verduras, legumbres y productos lácteos. Plátanos, papas, frijoles, verduras de hoja verde y yogur son ejemplos de alimentos que pueden ayudar a aumentar la ingesta de potasio.

Otra posibilidad es reemplazar parte del cloruro de sodio, el ingrediente principal de la sal de mesa común, por sales de potasio. Estos sustitutos pueden ayudar a reducir el sodio mientras se aumenta simultáneamente el potasio, abordando potencialmente ambos objetivos dietéticos a la vez.

Sin embargo, la creación de estos productos presenta desafíos para los fabricantes de alimentos. Agregar demasiado sal de potasio puede producir un sabor metálico desagradable, limitando la cantidad que se puede usar sin afectar el sabor. Por lo tanto, los fabricantes deben encontrar un equilibrio que mejore el contenido nutricional mientras mantienen los alimentos atractivos para los consumidores.

Aumentar el potasio tampoco es apropiado para todos. Las personas con enfermedad renal o aquellas que toman ciertos medicamentos pueden tener dificultades para regular los niveles de potasio, por lo que los suplementos de potasio y los sustitutos de sal a base de potasio deben usarse con orientación médica cuando se apliquen estas preocupaciones.

Una nueva estrategia para combatir la hipertensión

Los investigadores enfatizaron que reducir el sodio sigue siendo esencial. Su propuesta no es abandonar el consejo existente, sino ampliarlo reconociendo que la ingesta de potasio es otro factor importante en la regulación de la presión arterial.

Los autores concluyeron que "la reducción del sodio dietético es una estrategia fundamental para la prevención y el manejo de la hipertensión. Sin embargo, nueva evidencia apoya una ampliación del enfoque actual que se centra exclusivamente en la reducción del sodio y proporciona igual énfasis en aumentar la ingesta de potasio."

Para más de mil millones de personas que viven con hipertensión, este cambio de perspectiva podría tener implicaciones significativas. En lugar de concentrarse casi exclusivamente en reducir la sal, las futuras recomendaciones dietéticas podrían enfatizar cada vez más los beneficios combinados de consumir menos sodio y más potasio.

El mensaje subyacente es claro: un mejor control de la presión arterial podría depender no solo de lo que las personas eliminan de sus dietas, sino también de lo que añaden.