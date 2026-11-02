Subsidios al transporte: Alejandra Vigo pide informes por la concentración en el AMBA

La senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo presentó en el Senado un proyecto por el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe sobre los subsidios destinados al transporte automotor público de pasajeros que serán otorgados exclusivamente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La iniciativa pide que el Gobierno dé cuenta de la decisión adoptada respecto de la política de subsidios al transporte de pasajeros, que excluye al resto de las jurisdicciones del país y genera un tratamiento desigual en perjuicio del sistema de transporte público del interior.

Vigo argumenta que la política de subsidios al transporte es clave por su impacto presupuestario y por operar sobre un esquema territorial que puede tensionar la equidad federal.

/Inicio Código Embebido/

El Gobierno nacional destina más recursos de todos los argentinos para congelar las tarifas del transporte sólo en el AMBA, mientras los municipios y las provincias deben afrontar el sostenimiento de sus sistemas de transporte. Con fondos nacionales se beneficia a una sola región, profundizando las desigualdades con el interior del país. El Presidente sólo quiere gobernar para una porción de la Argentina. El federalismo exige una distribución justa y equitativa de los recursos, no un trato preferencial para Buenos Aires. En 2022, apenas asumí como senadora, presenté el proyecto de Boleto Federal, “Programa federal de distribución equitativa de subsidios al transporte público de pasajeros”. Milei declamó que vino a cambiar todo, pero no cambió nada. Repite el modelo de gestión que le da la espalda al interior del país. Lo cierto es que en Córdoba un boleto urbano sale más del doble que uno en el AMBA. Exijamos lo que nos corresponde. @MartinLlaryora @PasseriniOk @DiputadosAR @SenadoArgentina @ProvUnidas_Dip @Transporte_Ar — Alejandra Vigo (@alevigo) November 2, 2026

/Fin Código Embebido/

“El Gobierno nacional destina más recursos de todos los argentinos para congelar las tarifas del transporte sólo en el AMBA, mientras los municipios y las provincias deben afrontar el sostenimiento de sus sistemas de transporte”, afirmó Vigo. Y agregó que se profundizan las desigualdades con el interior del país.

La senadora sostuvo que “el Presidente sólo quiere gobernar para una porción de la Argentina” y remarcó que “el federalismo exige una distribución justa y equitativa de los recursos, no un trato preferencial para Buenos Aires.”

Cabe recordar que ya en 2022, Vigo presentó el proyecto de ley 869/22 de Boleto Federal: “Programa federal de distribución equitativa de subsidios al transporte público de pasajeros”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Milei declamó que vino a cambiar todo, pero repite el modelo de gestión que le da la espalda al interior del país”, cuestionó. “Lo cierto es que en Córdoba un boleto urbano sale más del doble que uno en el AMBA”, concluyó.

La Resolución 80/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes 2 de noviembre en el Boletín Oficial, actualizó los subsidios a los colectivos del AMBA para congelar las tarifas. La norma fija las compensaciones para las líneas nacionales de la región entre octubre de 2026 y enero de 2027.