Así serán los cruces del reducido de la Primera Nacional

Con la victoria de All Boys sobre Estudiantes de Buenos Aires, quedaron definidos los cruces del Reducido de la Primera Nacional 2026 y se confirmaron de esa manera a los 14 equipos que competirán por el segundo ascenso a la Liga Profesional, ya que el primero será a través de la gran final que protagonizarán Godoy Cruz y Tristán Suárez.

El perdedor, se incorporará al Reducido en los cuartos de final junto a los siete equipos que superen los octavos de final. Esta instancia la afrontarán los que se ubicaron entre el segundo y octavo lugar de cada uno de los grupos.

Los equipos que accedieron al repechaje desde el Grupo A son Ferro, Deportivo Morón, Deportivo Madryn, Colón, Almirante Brown, Ciudad de Bolívar y Estudiantes de Buenos Aires. Por otro lado, cerraron su participación en la temporada Chaco For Ever, Los Andes, San Telmo, Defensores de Belgrano, Mitre, Racing de Córdoba, Central Norte y All Boys.

Desde el grupo B se metieron en octavos Atlanta, Temperley, Gimnasia de Jujuy, Midland, Deportivo Maipú, Colegiales y Gimnasia y Tiro de Salta. Se quedaron afuera San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Atlético de Rafaela, Agropecuario, Quilmes, Almagro, Chacarita y Patronato.

Los cruces del Reducido:

Ferro vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Deportivo Morón vs. Colegiales

Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú

Colón vs. Midland

Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown

Temperley vs. Ciudad de Bolívar

Atlanta vs. Estudiantes de Buenos Aires.

Nota: se juega a partido único con ventaja deportiva para el local. Es decir, que ante igualdad, avanza de fase.