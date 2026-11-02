Primera Nacional: la continuidad de Coleoni en Racing no está asegurada

Racing de Nueva Italia terminó su participación en la Primera Nacional con otra derrota, esta vez por 3-1 ante Chaco For Ever, tras la última fecha de la fase regular del principal torneo de ascenso.

El andar de Racing fue irregular, al punto de enhebrar la tercera derrota consecutiva y habiendo ganado solo un partido de los últimos seis.

El plantel trabajará desde este martes hasta el fin de semana a las órdenes de Gustavo Coleoni y luego se vendrá la toma de decisiones.

No es segura la continuidad del “Sapito”, quien declaró que conoce el paño y que sabe cómo hacer esto para armar el equipo que viene. Pero no recibió aún una señal de la dirigencia académica, dejando la sensación de que el entrenador pretende seguir pero es una incógnita lo que piensan el presidente Manuel Pérez y el resto.

LOS TÉCNICOS DE PÉREZ

Desde su vuelta a la Primera Nacional en 2023, por Racing ya pasaron ocho entrenadores: Bossio, Pozzo, Olave, Cochas, Arzubialde, Medina, Fornasari, Motta/Torres y Coleoni.

Mientras que en 2026 tuvo tres cuerpos técnicos distintos: Pablo Fornasari, la dupla Torres/Motta y el mencionado Coleoni.