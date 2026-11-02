Primera Nacional: la continuidad de Coleoni en Racing no está asegurada
El "Sapito" dejò en claro que quiere seguir, pero la dirigencia académica aún no dio señales al respecto.
02/11/2026 | 16:21Redacción Cadena 3
FOTO: El "Sapo" aún no sabe si seguirá
Racing de Nueva Italia terminó su participación en la Primera Nacional con otra derrota, esta vez por 3-1 ante Chaco For Ever, tras la última fecha de la fase regular del principal torneo de ascenso.
El andar de Racing fue irregular, al punto de enhebrar la tercera derrota consecutiva y habiendo ganado solo un partido de los últimos seis.
El plantel trabajará desde este martes hasta el fin de semana a las órdenes de Gustavo Coleoni y luego se vendrá la toma de decisiones.
No es segura la continuidad del “Sapito”, quien declaró que conoce el paño y que sabe cómo hacer esto para armar el equipo que viene. Pero no recibió aún una señal de la dirigencia académica, dejando la sensación de que el entrenador pretende seguir pero es una incógnita lo que piensan el presidente Manuel Pérez y el resto.
LOS TÉCNICOS DE PÉREZ
Desde su vuelta a la Primera Nacional en 2023, por Racing ya pasaron ocho entrenadores: Bossio, Pozzo, Olave, Cochas, Arzubialde, Medina, Fornasari, Motta/Torres y Coleoni.
Mientras que en 2026 tuvo tres cuerpos técnicos distintos: Pablo Fornasari, la dupla Torres/Motta y el mencionado Coleoni.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Racing de Nueva Italia?
Terminó su participación en la Primera Nacional con una derrota por 3-1 ante Chaco For Ever.
¿Quién es el entrenador actual?
El entrenador actual es Gustavo Coleoni.
¿Cuándo se tomarán decisiones sobre el plantel?
Las decisiones se tomarán después de que el plantel trabaje desde este martes hasta el fin de semana.
¿Cuál es la situación de la continuidad del entrenador?
No es segura la continuidad del “Sapito”, y no ha recibido señales claras de la dirigencia.
¿Cuántos entrenadores han pasado por Racing desde 2023?
Desde su vuelta en 2023, han pasado ocho entrenadores por Racing.