Cristina Kirchner dejó abierta una candidatura en 2027 para enfrentar a Milei: "¿Por qué no?"

Cristina Fernández de Kirchner dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027 y enfrentar a Javier Milei, aunque supeditó cualquier postulación a que se revierta la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad. "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?", respondió en una entrevista con The Washington Post.

El reportaje, realizado por la periodista Marina Dias y publicado este lunes 2 de noviembre, tuvo lugar en el departamento del barrio porteño de Constitución donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria. Allí también cuestionó la gestión de Milei, reconoció responsabilidades del peronismo en la derrota de 2023 y anticipó un resultado adverso para Donald Trump en las elecciones legislativas estadounidenses.

Sus declaraciones dejaron expresamente abierta la alternativa de regresar a la competencia presidencial, pero no constituyeron un anuncio de candidatura ni estuvieron acompañadas por la presentación de un armado electoral. El peronismo todavía no definió quién encabezará una fórmula para disputar el Gobierno en 2027.

La expresidenta continúa al frente del Partido Justicialista y mantiene influencia en un sector de la oposición. Sin embargo, su condena firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua le impide postularse a cargos públicos. Una eventual candidatura dependería, por lo tanto, de un cambio previo en su situación judicial.

• El reclamo internacional para recuperar sus derechos políticos

La posibilidad de volver a competir está vinculada con la estrategia que impulsa junto con su abogado brasileño Rafael Valim. La defensa presentó una petición ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que examine si se respetaron sus garantías durante el proceso judicial.

Kirchner sostiene que se vulneró su derecho de defensa y que fue responsabilizada por decisiones de otros funcionarios. Valim explicó al diario estadounidense que la prioridad de la presentación es recuperar los derechos políticos de su defendida y dejar sin efecto la prohibición de ejercer cargos públicos.

El alcance de esa instancia tiene límites: el comité puede pronunciarse sobre vulneraciones de derechos y sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina, pero no tiene facultades para anular por sí mismo una sentencia nacional. Un eventual pronunciamiento favorable debería ser planteado ante la Justicia argentina.

Valim consideró que la tradición del país en materia de derechos humanos podría favorecer el cumplimiento de una decisión internacional. También advirtió que una negativa podría desencadenar movilizaciones en respaldo de la expresidenta.

El reportaje incluyó, además, la opinión de Flávia Piovesan, exvicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y profesora de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.

La especialista destacó el compromiso histórico argentino con el multilateralismo y el derecho internacional. Señaló que gobiernos de derecha como el de Milei suelen presentar la supervisión extranjera como una injerencia, aunque evaluó que una resolución favorable a Kirchner podría tener consecuencias políticas relevantes.

"Ante la comunidad internacional, habrá quedado reivindicada”, afirmó. "Eso crea una narrativa poderosa que podría tener un impacto en el ámbito político interno", agregó.

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• Lula, el antecedente que mira la defensa

La estrategia tiene como referencia el recorrido del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien permaneció detenido durante 580 días por condenas vinculadas con corrupción. Recuperó la libertad en 2019 y, posteriormente, sus sentencias fueron anuladas.

La restitución de sus derechos políticos le permitió competir nuevamente, ganar las elecciones presidenciales de 2022 y luego obtener su reelección. Valim también intervino en su defensa, un vínculo que conecta ambas estrategias.

Los expedientes presentan diferencias y ese antecedente no garantiza un desenlace equivalente para Kirchner, cuya condena en la causa Vialidad permanece firme.

Durante la entrevista, la exmandataria contó que Lula la visitó mientras cumplía prisión domiciliaria y le dio un consejo: "Haz ejercicio y no te deprimas".

Kirchner aseguró que no se permite deprimirse frente al sufrimiento de otras personas. Rechazó los delitos por los que fue condenada, cuestionó a la Justicia argentina y atribuyó su situación a su trayectoria política, a los gobiernos que encabezó y a los intereses que, según sostuvo, enfrentó.

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• Críticas a Milei y una autocrítica sobre el peronismo

Al analizar la gestión nacional, la expresidenta sostuvo que crece la frustración entre quienes respaldaron las promesas de cambio de Milei y no perciben mejoras en su vida cotidiana.

"Muchos argentinos están frustrados porque sus vidas no han mejorado, su dinero no les alcanza hasta fin de mes y ven un gobierno que no solo no hace nada por los pobres, sino que los ataca activamente", afirmó.

También reconoció responsabilidades del peronismo en la derrota electoral de 2023, cuando Milei llegó al poder en medio de la crisis económica y la pérdida de ingresos.

En particular, admitió que durante la administración de Alberto Fernández, de la que fue vicepresidenta, se deterioraron la cultura laboral y la valoración social del trabajo. Explicó que parte de los trabajadores cuestionaba que sus ingresos fueran similares o inferiores a los beneficios recibidos por personas alcanzadas por programas estatales.

En ese contexto, planteó que los sectores progresistas necesitan ofrecer propuestas concretas y creíbles para recuperar los ingresos y mejorar las condiciones de vida.

La dirigente también advirtió que la polarización dificulta la construcción de acuerdos duraderos. Su eventual regreso electoral se inscribiría en el desafío del peronismo de reconstruir una alternativa competitiva para disputar el Gobierno.

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• Su pronóstico sobre Trump y las elecciones estadounidenses

Kirchner anticipó una derrota de Trump y del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato que Estados Unidos celebrará este martes 3 de noviembre. Expresó, además, su expectativa de que los comicios abran una nueva etapa para los movimientos progresistas.

"Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", sostuvo.

Vinculó ese posible resultado con transformaciones políticas en la región y afirmó: "La historia no se escribe en línea recta. Hay avances y retrocesos. Pero la gente siempre regresa".

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• La rutina en su departamento y el saludo desde el balcón

El diario también describió la vida cotidiana de Kirchner en su departamento de unos 200 metros cuadrados, ubicado en San José 1111.

Según el relato, mantiene una alimentación saludable, realiza actividad física entre cuatro y cinco veces por semana y estudia inglés y chino. Dedica parte de sus tardes a leer y a seguir las noticias internacionales por televisión.

Las condiciones de su detención le permiten recibir visitas durante cuatro horas semanales, distribuidas en dos días, con un máximo de tres personas por encuentro.

Durante la entrevista, una protesta contra los recortes presupuestarios en educación pasó frente al edificio. Un grupo de militantes reclamó su regreso a la Presidencia y la exmandataria salió unos instantes al balcón para saludar, antes de retomar la conversación.

La escena reflejó la persistencia de su respaldo entre sus seguidores, mientras su eventual participación en las elecciones de 2027 continúa condicionada por la inhabilitación judicial.

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